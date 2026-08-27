«Το μεγάλο ερώτημα είναι τι άλλαξε για τον μέσο Έλληνα πολίτη», ανέφερε η Άννα Παπαδοπούλου, επικαλούμενη τις δημοσκοπήσεις και την αίσθηση, όπως είπε, ότι πολλοί πολίτες θεωρούν πως το 2019 ζούσαν καλύτερα σε σχέση με σήμερα.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άσκησε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου, σε τηλεοπτική της παρέμβαση στο Open, κάνοντας λόγο για πολιτικές που εντείνουν τις κοινωνικές ανισότητες.

Η κ. Παπαδοπούλου υποστήριξε ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τη «δημοσιονομική σοβαρότητα και σταθερότητα» ως προκάλυμμα, προκειμένου να μην αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πολιτικών της για τα μεσαία και λαϊκά στρώματα. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά κυβερνητικών στελεχών για τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, αντιπαρατίθενται δημόσια, χαρακτηρίζοντας ως «αδωνισμό» τη λασπολογία και την τοξικότητα που, κατά την ίδια, κυριαρχούν στον πολιτικό διάλογο.

«Τα κυβερνητικά στελέχη, το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε ότι έχουν υιοθετήσει τον «αδωνισμό» ως κεντρική κυβερνητική στρατηγική. Περιφέρονται στα τηλεοπτικά πάνελ, καθυβρίζοντας, λασπολογώντας, μιλώντας με τοξικότητα. Αυτή είναι η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση της Ν.Δ. το τελευταίο χρονικό διάστημα, διότι δεν μπορεί να απαντήσει στο γεγονός ότι επτά χρόνια διακυβέρνησής της, τα μεσαία και λαϊκά στρώματα, οι πολίτες, στενάζουν, στην πραγματικότητα, από τις πολιτικές που έχει εφαρμόσει η Ν.Δ. Αυτό είναι «αδωνισμός». Είναι ένας όρος που σηματοδοτεί λασπολογία και ύβρεις.

Η αν. εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. ανέφερε ενδεικτικά ότι η πρώτη ερώτηση που της τέθηκε ήταν για το «αν είμαστε κλέφτες και ψεύτες» για να εξηγήσει ότι «αυτό ακριβώς είναι ο «αδωνισμός», η ύβρις. Είναι κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, τα στελέχη της να φέρονται με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος είναι ένας τρόπος πολιτικά χαμηλού επιπέδου».

Συνέχισε λέγοντας: «Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την ουσία, επτά χρόνια διακυβέρνησης της Ν.Δ., το μεγάλο ερώτημα είναι: τι άλλαξε για τον μέσο Έλληνα πολίτη; Διότι από τις έρευνες κοινής γνώμης αυτό που ακούμε είναι ότι οι Έλληνες πολίτες το 2019 ζούσαν καλύτερα από ότι ζουν σήμερα».

Ενόψει της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης υπογράμμισε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει ένα συνεκτικό, πλήρως κοστολογημένο και τετραετές σχέδιο οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας με συγκεκριμένους πυλώνες και δημοσιονομική σοβαρότητα».

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Πρόσθεσε μάλιστα ότι «η δημοσιονομική σοβαρότητα δεν μπορεί να είναι κάλυμμα κάτω από το οποίο κρύβεται η κοινωνική αδικία, γιατί αυτό συμβαίνει από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που επικαλείται τη δημοσιονομική σοβαρότητα και σταθερότητα για να αποκρύψει ότι οι πολιτικές της και οι πολιτικές της προτεραιότητες επιφέρουν κοινωνικές ανισότητες και αδικίες». Απαντώντας στην παρελθοντολογία υπενθύμισε ότι το 2018 η χώρα είχε βγει από τα μνημόνια και είχαν μείνει 37 δισ. - μαξιλαράκι στα δημόσια ταμεία.

Στη συνέχεια, η Άννα Παπαδοπούλου απαντώντας για το θέμα των καρτέλ και των ολιγοπωλίων αναρωτήθηκε: «Εσείς θυμάστε την Τράπεζα της Ελλάδος και τον πρώτο τραπεζίτης της χώρας να έχει αναγνωρίσει και να καταγράφει σε έκθεσή του τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια στην ελληνική αγορά τα προηγούμενα χρόνια; Αυτό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της Ν.Δ.»

Τέλος ανέφερε ότι «είναι ανίερο να συζητάει η κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» που άλλαξε και παρέπεμψε στα λεγόμενα «αγρότη υποστηρικτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε δημόσια ότι επί Τσίπρα τουλάχιστον παίρναμε τα χρήματά μας στην ώρα τους».

{https://www.youtube.com/watch?v=cf8c2g3UdwI}



