Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.667,04 μονάδες.

Με απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Πέμπτης το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.667,04 μονάδες με πτώση 0,74%. Ο τζίρος ανήλθε στα 263,62 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τα 280,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ ο όγκος διαμορφώθηκε στα 33,64 εκατ. τεμάχια. Μέσω 23 πακέτων διακινήθηκαν 33,05 εκατ. ευρώ, με σημαντικές προσυμφωνημένες συναλλαγές μεταξύ άλλων σε Πειραιώς, ΔΕΗ και Alpha Bank. Η αρνητική εικόνα αποτυπώθηκε και στο εύρος της αγοράς. 42 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 85 πτωτικά και 73 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες στον τραπεζικό κλάδο, με τον Τραπεζικό Δείκτη να υποχωρεί 1,27% στις 3.108,6 μονάδες. Η Alpha Bank έκλεισε στα 4,53 ευρώ με πτώση 2,58% και τζίρο 26,3 εκατ. ευρώ, ενώ η Πειραιώς υποχώρησε 1,60% στα 10,17 ευρώ, συγκεντρώνοντας συναλλαγές 42 εκατ. ευρώ. Η Eurobank έχασε 0,89% στα 4,58 ευρώ με τζίρο 29,5 εκατ. ευρώ και η Εθνική Τράπεζα 0,71% στα 16,78 ευρώ, με συναλλαγές 22,2 εκατ. ευρώ. Πτωτικά έκλεισαν επίσης η Optima Bank με -2,24%, η Credia με -1,75% και η Τράπεζα Κύπρου με -0,28%.

Ο FTSE 25 έκλεισε στις 6.819,2 μονάδες με -0,81%, ενώ ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης διαμορφώθηκε στις 3.100,6 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,82%.

Η Motor Oil αποτέλεσε τον μεγάλο θετικό πρωταγωνιστή, κλείνοντας με άνοδο 3,74% στα 61 ευρώ, σε νέο ιστορικό υψηλό, με συναλλαγές 20,97 εκατ. ευρώ. Στον FTSE 25, μόλις τρεις ακόμη μετοχές κατάφεραν να κλείσουν με θετικό πρόσημο: η Metlen ενισχύθηκε 0,85%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 0,81% και η Aegean 0,41%.

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Ισχυρές πιέσεις καταγράφηκαν και σε σειρά μη τραπεζικών blue chips. Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 3,46%, η Lamda Development 2,71%, η Coca-Cola HBC 2,38% και η Allwyn 2,08% στα 14,15 ευρώ.

Απώλειες άνω του 1% εμφάνισαν ακόμη η ΕΛΧΑ (-1,57%), η Βιοχάλκο (-1,50%), η ΑΚΤΟΡ (-1,14%) και ο ΔΑΑ (-1,04%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 4,50 ευρώ με -1,10%, η Intralot στα 1,11 ευρώ με -1,41% και η ΑΒΑΞ στα 3,43 ευρώ με -1,15%. Αντίθετα, η Ελλάκτωρ ενισχύθηκε 1,25% στα 1,30 ευρώ, αποτελώντας μία από τις ελάχιστες ανοδικές εξαιρέσεις του δείκτη.

Στις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, η Intertech έκλεισε με πτώση 4,10%, η Revoil με -3,46% και η ΥΚΝΟΤ με -3,10%, ενώ η Real Consulting σημείωσε οριακή άνοδο 0,20%.