Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.687,04 μονάδες με άνοδο 1,26%.

Με κέρδη και αυξημένο τζίρο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να πλησιάζει ακόμη περισσότερο το ορόσημο των 2.700 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.687,04 μονάδες με άνοδο 1,26%. Η συναλλακτική δραστηριότητα κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με τον συνολικό τζίρο να φθάνει τα 280,82 εκατ. ευρώ, έναντι 266,4 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση, και τον όγκο στα 35,07 εκατ. τεμάχια. Από το σύνολο των συναλλαγών, 38,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν 42 πακέτα. Η υπεροχή των αγοραστών αποτυπώθηκε και στο εύρος της αγοράς, καθώς 74 μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με άνοδο, έναντι 49 που έκλεισαν χαμηλότερα και 77 που παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης υπεραπέδωσε με κέρδη 1,58% στις 3.148,5 μονάδες. Η Πειραιώς έκλεισε στα 10,34 ευρώ με άνοδο 2,38% και τζίρο 36,9 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά 1,97% στα 4,65 ευρώ με συναλλαγές 23,6 εκατ. ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 16,90 ευρώ με κέρδη 1,72% και τζίρο 23,9 εκατ. ευρώ. Η Eurobank ακολούθησε με άνοδο 1,03% στα 4,62 ευρώ και συναλλαγές 29,9 εκατ. ευρώ.

Η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά 1,1% στα 10,61 ευρώ με τζίρο 3,1 εκατ. ευρώ. Η Credia παρέμεινε αμετάβλητη με συναλλαγές 4,8 εκατ. ευρώ, ενώ η Optima υποχώρησε οριακά κατά 0,25%, με τον τζίρο της στα 4 εκατ. ευρώ.

Ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 1,29% στις 6.875,2 μονάδες. Θετική ήταν η εικόνα και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, με τον FTSEM να κλείνει στις 3.126,3 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,95%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην κορυφή του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η ΔΕΗ, η οποία έκλεισε στα 23,70 ευρώ με άλμα 3,86%, πραγματοποιώντας παράλληλα τον μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας, στα 37 εκατ. ευρώ. Η μετοχή συνέχισε έτσι την ισχυρή ανοδική κίνηση της προηγούμενης συνεδρίασης, όταν είχε ενισχυθεί κατά 2,7%.

Πέρα από τη ΔΕΗ, ισχυρά κέρδη στην υψηλή κεφαλαιοποίηση σημείωσε η Τιτάν, η οποία έκλεισε στα 53,35 ευρώ με άνοδο 2,99% και τζίρο 8,3 εκατ. ευρώ. Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε κατά 2,38% στα 12,70 ευρώ, ενώ η Coca-Cola HBC έκλεισε στα 54,60 ευρώ με κέρδη 1,3%.

Θετικό πρόσημο διατήρησαν επίσης η AKTOR με άνοδο 1,54% και τζίρο 7 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με κέρδη 1,34% και συναλλαγές 11,9 εκατ. ευρώ, καθώς και η Aegean, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,33% με τζίρο 1,9 εκατ. ευρώ.

Στην αντίθετη πλευρά του ταμπλό βρέθηκε η Motor Oil, η οποία παρά τον ιδιαίτερα υψηλό τζίρο των 22,6 εκατ. ευρώ έκλεισε στα 58,80 ευρώ με απώλειες 0,93%. Η μετοχή είχε κινηθεί νωρίτερα έως τα 61 ευρώ, ωστόσο στη συνέχεια επικράτησαν οι πωλητές. Πτωτικά κινήθηκε και η Allwyn, η οποία υποχώρησε κατά 0,76% στα 14,45 ευρώ, με συναλλαγές 7,7 εκατ. ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε ο ΑΔΜΗΕ, με άλμα 4,1% στα 4,55 ευρώ και τζίρο 4 εκατ. ευρώ. Η ΑΒΑΞ έκλεισε στα 3,47 ευρώ με άνοδο 2,97% και συναλλαγές 1,8 εκατ. ευρώ, διακόπτοντας το πτωτικό σερί των προηγούμενων τεσσάρων συνεδριάσεων.

Από την πλευρά των απωλειών, η Alter Ego υποχώρησε κατά 0,63% στα 6,27 ευρώ με τζίρο 1,2 εκατ. ευρώ, ο ΟΛΠ έκλεισε στα 40,30 ευρώ με πτώση 1,47% και συναλλαγές 384 χιλ. ευρώ, ενώ ο Φουρλής σημείωσε απώλειες 0,8% στα 4,29 ευρώ με τζίρο 224 χιλ. ευρώ.

Αξιόλογες ανοδικές κινήσεις καταγράφηκαν και στις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις. Η ΣΙΔΜΑ ενισχύθηκε κατά 4,03% στα 2,84 ευρώ, η Frigoglass έκλεισε με άνοδο 5,16% και η CPI σημείωσε κέρδη 7,8%. Η Real Consulting κινήθηκε υψηλότερα κατά 3,75% με τζίρο 731 χιλ. ευρώ, ενώ η Performance ενισχύθηκε κατά 3,14%.

