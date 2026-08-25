Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.653,53 μονάδες με άνοδο 0,81%.

Σε νέα υψηλά 17 ετών έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τρίτη, με τα blue chips να δίνουν τον ανοδικό τόνο και τον τζίρο να επιστρέφει πάνω από τα 260 εκατ. ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.653,53 μονάδες με άνοδο 0,81%. Η συναλλακτική δραστηριότητα ενισχύθηκε αισθητά, με τον τζίρο στα 266,4 εκατ. ευρώ, από 177,5 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση. Από αυτά, 59,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ ο συνολικός όγκος έφθασε τα 40,06 εκατ. τεμάχια. Από τις μετοχές που διακινήθηκαν, 60 έκλεισαν ανοδικά, 66 πτωτικά και 74 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,92% στις 3.099,5 μονάδες. Στις τράπεζες, η Eurobank είχε τον μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας, στα 40,8 εκατ. ευρώ, κλείνοντας στα 4,58 ευρώ με +0,48%. Η Πειραιώς ενισχύθηκε 0,7% στα 10,10 ευρώ με συναλλαγές 27,9 εκατ. ευρώ, η Εθνική 1,06% στα 16,61 ευρώ και η Alpha Bank 1,38% στα 4,56 ευρώ. Η Credia ξεχώρισε με +3,32% και η Optima με +2,54%.

Ο FTSE 25 κατά 0,89% στις 6.787,8 μονάδες. Αντίθετα, ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης παρέμεινε αμετάβλητος στις 3.097 μονάδες.

Στην κορυφή των αποδόσεων της υψηλής κεφαλαιοποίησης βρέθηκε η Cenergy, η οποία μετά από έξι πτωτικές συνεδριάσεις έκλεισε στα 23,14 ευρώ με άνοδο 5,18%. Η ΔΕΗ κέρδισε 2,7% στα 22,82 ευρώ με τζίρο 23,1 εκατ. ευρώ, η Allwyn ενισχύθηκε 2,75% στα 14,56 ευρώ και η AKTOR 2,17%. Κέρδη 1,67% σημείωσε η Titan και 1,63% η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η Metlen έκλεισε στα 49 ευρώ με +0,29% και τζίρο 23 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα, η Helleniq Energy υποχώρησε 2,77% στα 15,09 ευρώ, η Jumbo έχασε 1,14% και η Motor Oil 1,08% στα 59,35 ευρώ.

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Στις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις ξεχώρισαν η ΣΙΔΜΑ με +9,2%, η MIG με +6,1%, η Lavipharm με +5,5% και ο Ικτίνος με +4,5%.