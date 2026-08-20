Στην κορυφή του τζίρου στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών βρέθηκαν οι τράπεζες.

Με μικρά κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Πέμπτης το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.599,44 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,23%. Η συναλλακτική δραστηριότητα κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 200,22 εκατ. ευρώ, έναντι 244,6 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση. Από αυτά, τα 22,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν 21 πακέτα, ενώ ο συνολικός όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 25,37 εκατ. τεμάχια. Παρά το θετικό κλείσιμο του Γενικού Δείκτη . 46 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 78 υποχώρησαν και 76 παρέμειναν αμετάβλητες,

Στην κορυφή του τζίρου βρέθηκαν οι τράπεζες. Η Πειραιώς πραγματοποίησε συναλλαγές 31,1 εκατ. ευρώ και έκλεισε με άνοδο 0,5%, η Εθνική Τράπεζα διακίνησε 23,4 εκατ. ευρώ και υποχώρησε κατά 0,8% στα 16,20 ευρώ, η Eurobank με τζίρο 17,3 εκατ. ευρώ ενισχύθηκε κατά 0,68%, ενώ η Alpha Bank, με 16,7 εκατ. ευρώ, έκλεισε στο +0,41%. Η Motor Oil ακολούθησε με συναλλαγές 16,1 εκατ. ευρώ και άνοδο 0,26% στα 58,75 ευρώ.

Πρωταγωνίστρια της υψηλής κεφαλαιοποίησης ήταν η Optima Bank, η οποία με τζίρο 7,4 εκατ. ευρώ σημείωσε άλμα 5,34% στα 11,83 ευρώ. Ακολούθησε η Credia με άνοδο 3,49% στα 0,97 ευρώ και συναλλαγές 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ ισχυρή κίνηση πραγματοποίησε και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με +2,7% και τζίρο 11,3 εκατ. ευρώ.

Από τους υπόλοιπους τίτλους, η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε κατά 1,92% στα 3,72 ευρώ, ενώ η Metlen επέστρεψε σε θετικό έδαφος με +1,46% στα 48,54 ευρώ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Κρι Κρι κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό στα 31 ευρώ με +2,65%, η Ideal κέρδισε 2,14%, ενώ η Intralot σημείωσε άνοδο 0,7%. Στις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις ξεχώρισαν η ΥΚΝΟΤ με +4,96%, η Revoil με +4,52% και η Q&R με +3,50%.

Στον αντίποδα, η Βιοχάλκο υποχώρησε κατά 1,38% στα 17,14 ευρώ, ενώ η Cenergy έκλεισε με απώλειες 0,28%, συμπληρώνοντας τέσσερις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις.

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Η Coca-Cola HBC, η οποία έχασε 1,14% και έκλεισε στα 51,90 ευρώ, με τζίρο 5,7 εκατ. ευρώ. Πτωτικά κινήθηκε και η ΔΕΗ, με απώλειες 1,09% στα 21,84 ευρώ, ενώ από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση ο ΑΔΜΗΕ υποχώρησε για τρίτη συνεδρίαση κατά 1,26% στα 4,32 ευρώ.