Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.709,91 μονάδες με άνοδο 0,08%.

Με οριακή άνοδο ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, διατηρώντας για τρίτη διαδοχική ημέρα το θετικό πρόσημο και παραμένοντας πάνω από το επίπεδο των 2.700 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.709,91 μονάδες με άνοδο 0,08%. Ο τζίρος αυξήθηκε στα 470,7 εκατ. ευρώ, από 423 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση, με 81,89 εκατ. ευρώ να αφορούν 61 πακέτα. Ο συνολικός όγκος ανήλθε σε 66,48 εκατ. μετοχές. Στο σύνολο της αγοράς, 73 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 63 υποχώρησαν και 64 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 3.303,2 μονάδες με κέρδη 0,66%. Στις τράπεζες πρωταγωνίστησε η Eurobank, με άνοδο 2,67% στα 4,92 ευρώ και τζίρο 107,3 εκατ. ευρώ. Η Alpha Bank κέρδισε 1,4% στα 4,84 ευρώ με συναλλαγές 30,2 εκατ., ενώ η Πειραιώς έκλεισε στα 10,70 ευρώ, ενισχυμένη κατά 0,46%, με τζίρο 70 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η Εθνική υποχώρησε 1,1% στα 17,60 ευρώ, με συναλλαγές 71 εκατ. ευρώ. Η Credia σημείωσε άλμα 4,26% στα 0,98 ευρώ, ενώ η Optima έχασε 1,6%.

Ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 0,12% στις 6.962,6 μονάδες και ο FTSEM κατά 0,34% στις 3.083 μονάδες.Εκτός τραπεζών, η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 1,59% στα 17,88 ευρώ, η Allwyn 1,06% στα 11,41 ευρώ και η Metlen 0,41% στα 49,34 ευρώ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η ΑΒΑΞ με άνοδο 5,6% στα 3,38 ευρώ, ενώ η Quest κέρδισε 2,71%, η Qualco 1,98% και η Intralot 1,73% στα 1,13 ευρώ.

Στην πλευρά των απωλειών, ο ΟΤΕ υποχώρησε 2,27% στα 19,35 ευρώ και η Aegean 2,26% στα 11,26 ευρώ. Η ΔΕΗ έχασε 1,37%, η ΑΚΤΟΡ 1,31% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 1,2%. Ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκαν η ΕΧΑΕ με πτώση 3,54% στα 10,90 ευρώ και ο ΑΔΜΗΕ με 3,46% στα 4,32 ευρώ.