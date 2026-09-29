Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι ο χώρος αλλοιώθηκε, ενώ παράλληλα καταστράφηκαν ή απομακρύνθηκαν στοιχεία που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για τη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Τριαντόπουλου, στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου αποτελεί εξέλιξη που εκθέτει την κυβέρνηση και επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των παρεμβάσεων που έγιναν στον χώρο της τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των τρένων. Το κόμμα της αντιπολίτευσης χαρακτηρίζει τον πρώην υφυπουργό «φωνή» του Μεγάρου Μαξίμου στον τόπο της τραγωδίας και υποστηρίζει ότι η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε αντίθεση με τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς που είχαν διατυπωθεί σχετικά με το λεγόμενο «μπάζωμα» του χώρου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επαναφέρει, παράλληλα, τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε αναφερθεί στην απόφαση για τις παρεμβάσεις στον χώρο λέγοντας ότι έγινε «με καλό σκοπό» Στο ίδιο πλαίσιο, η ανακοίνωση αναφέρεται και στη δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει όσους μιλούσαν για «μπάζωμα» ως «για τα μπάζα».

«Το μπάζωμα που έγινε “με καλό σκοπό”, όπως είχε δηλώσει ο κ. Μητσοτάκης. Αξέχαστος, βεβαίως, και ο κ. Φλωρίδης με την απαράδεκτη δήλωσή του, ότι είναι για τα “μπάζα” όσοι μιλούν για “μπαζώματα”», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι ο χώρος αλλοιώθηκε, ενώ παράλληλα καταστράφηκαν ή απομακρύνθηκαν στοιχεία που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για τη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας. Η Κουμουνδούρου κάνει επίσης λόγο για δυσχέρεια στο έργο των πραγματογνωμόνων και υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες αποτέλεσαν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης.

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«Ωστόσο, όπως έχει αποκαλυφθεί πολλαπλώς, το μπάζωμα, το οποίο έγινε και με όρους προσβολής των νεκρών, αλλοίωσε τον χώρο, κατέστρεψε στοιχεία, εμπόδισε την έρευνα των πραγματογνωμόνων και αποτέλεσε αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης, που οδήγησε πλέον στην παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Με αφορμή την παραπομπή, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι οι προηγούμενες κυβερνητικές τοποθετήσεις για το ζήτημα δεν ανταποκρίνονται, κατά την άποψή του, στα δεδομένα που έχουν προκύψει από την έρευνα και τη δικαστική διαδικασία.

Οι καταγγελίες για συγκάλυψη

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα της διερεύνησης της τραγωδίας, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις στον χώρο δεν αφορούν μόνο την πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και τη δυνατότητα της Δικαιοσύνης να εξετάσει πλήρως τα πραγματικά περιστατικά.

«Παρά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς, η ενέργεια της κυβέρνησης ήταν και παραμένει μπάζωμα της αλήθειας και της δυνατότητας της Δικαιοσύνης να ερευνήσει απρόσκοπτα τα πραγματικά γεγονότα και τις συνθήκες της τραγωδίας», αναφέρει το κόμμα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει τους χειρισμούς που ακολούθησαν την τραγωδία ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας συγκάλυψης, όπως υποστηρίζει, και συνδέει την υπόθεση με την κριτική που έχει ασκήσει συνολικά στην κυβέρνηση για τη διαχείριση άλλων πολιτικών και θεσμικών ζητημάτων.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στις υποκλοπές, σε οικονομικές υποθέσεις, στις απευθείας αναθέσεις, αλλά και σε ζητήματα που, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, αφορούν τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και του κοινοβουλίου.

«Ήταν μια επιχείρηση συγκάλυψης, από αυτές που μας έχει συνηθίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη μετά τις παρακολουθήσεις, τα οικονομικά σκάνδαλα, τις απευθείας αναθέσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, διευρύνοντας την πολιτική του κριτική πέρα από την υπόθεση των Τεμπών.

Στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας και να ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το κόμμα υπογραμμίζει ότι η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο αποτελεί πλέον ένα ακόμη στάδιο στη δικαστική διερεύνηση, ενώ επαναλαμβάνει τη θέση του ότι οι ευθύνες για την τραγωδία και τους μετέπειτα χειρισμούς πρέπει να αποσαφηνιστούν.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει με συνέπεια να στηρίζει τις οικογένειες των θυμάτων και να αναζητά την αλήθεια, η οποία θα αποκαλυφθεί, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης για το αντίθετο», σημειώνει.

Στο τέλος της ανακοίνωσης, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται και στο ζήτημα της κυβερνητικής συγγνώμης, υποστηρίζοντας ότι δεν θεωρεί πιθανό να υπάρξει μια τέτοια κίνηση από την κυβέρνηση.

«Και δεν ζητά να ειπωθεί κάποια συγγνώμη από την κυβέρνηση, καθώς δεν είναι ικανή για κάτι τέτοιο», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.