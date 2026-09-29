Σύσσωμη η αντιπολίτευση θυμίζει τη φράση του «για τα μπάζα όσοι μιλούν για μπάζωμα».

Η παραπομπή του Χρ. Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την αλλοίωση του χώρου όπου συνέβη η σιδηροδρομική τραγωδία έχει φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Από τον Αλέξη Τσίπρα μέχρι τον Π. Δουδωνή του ΠΑΣΟΚ, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης θυμήθηκαν την ύβρη που είχε διαπράξει μέσα στη Βουλή λέγοντας ότι είναι για τα μπάζα όσοι μιλούν για μπάζωμα.

Επειδή η δίκη θα διαρκέσει αρκετούς μήνες (περισσότερο από όσο για τον Ν. Παππά που είχε διαρκέσει τρεις μήνες) η απρέπεια του Γ. Φλωρίδη θα υπενθυμίζεται συνεχώς. Οι συνυποψηφιοι του στην Α Θεσσαλονίκης άλλωστε έχουν λόγους να το θυμούνται...

Α.