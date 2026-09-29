Στο επίκεντρο της τοποθέτησης Τσουκαλά η παραπομπή του Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, οι χειρισμοί στην υπόθεση των Τεμπών και η συζήτηση για το άρθρο 86 του Συντάγματος.

Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά να απαντά στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είχε καταθέσει πρόταση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και επικαλείται προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών σχετικά με την υπόθεση.

«Ο κ. Μαρινάκης όσο μιλά εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε να υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία», αναφέρει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέχεια επικαλείται δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και του Μάκη Βορίδη, υποστηρίζοντας ότι είχαν αμφισβητήσει προηγουμένως την ύπαρξη ενδείξεων ενοχής σε βάρος του κ. Τριαντόπουλου.

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρεται επίσης σε παλαιότερη δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για το ζήτημα του «μπαζώματος», την οποία χαρακτηρίζει ως προσπάθεια επηρεασμού της Δικαιοσύνης. «Τελικά ποιος είναι για τα μπάζα σήμερα, κύριε Μαρινάκη, μετά την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου;», σημειώνει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η δήλωση Μαρινάκη

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Παύλος Μαρινάκης υποστηρίζει ότι η σημερινή δικαστική εξέλιξη αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο πριν από την τελική κρίση της Δικαιοσύνης και τονίζει ότι μέχρι τότε ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει ακόμη ότι, εάν ευσταθούσαν όσα καταλόγιζε η αντιπολίτευση κατά την προηγούμενη περίοδο, το Δικαστικό Συμβούλιο θα είχε επιστρέψει τη δικογραφία στη Βουλή, ζητώντας αλλαγές ή διεύρυνση του κατηγορητηρίου.

Παράλληλα, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι παραλείψεις για τις οποίες παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος δεν ταυτίζονται με το σύνολο των καταγγελιών που είχαν διατυπωθεί από κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την τραγωδία των Τεμπών.

Ο κ. Μαρινάκης έχει επίσης καλέσει τους πολιτικούς και τους σχολιαστές να αφήσουν τη Δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της, χαρακτηρίζοντας την παραπομπή ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία για τη θέση μας»

Ο Κώστας Τσουκαλάς, από την πλευρά του, επαναφέρει το ζήτημα της αναθεώρησης του άρθρου 86 του Συντάγματος, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να επικαλείται τη θέση περί παραπομπής των πολιτικών προσώπων στον «φυσικό δικαστή», ενώ ταυτόχρονα διατηρεί, μέσω της πρότασής της για την αναθεώρηση του άρθρου 86, τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης στη Βουλή.

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χαμηλώσει τους τόνους, λέγοντας: «Σταματήστε να περιφέρετε την αναξιοπιστία σας και την αλαζονεία της κυβέρνησης. Λίγη ταπεινότητα δεν βλάπτει».