Ο Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε για την ευρωπαϊκή οικονομία, την ενεργειακή και γεωπολιτική κρίση, την τεχνολογία, την άμυνα και το ψηφιακό ευρώ.

Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από τη διάγνωση στην υλοποίηση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, διατηρώντας παράλληλα την εξωστρέφειά της, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στη Φρανκφούρτη.

Ο κ. Πιερρακάκης συμμετείχε σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Deutsche Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, στο πλαίσιο του 4ου Συνεδρίου Χρηματοπιστωτικών Αγορών της γερμανικής κεντρικής τράπεζας, με θέμα «Ευκαιρίες για την Ευρώπη σε μια νέα παγκόσμια τάξη».

«Η πρόκληση είναι η υλοποίηση, όχι η διάγνωση», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι εκθέσεις των Ενρίκο Λέτα και Μάριο Ντράγκι έχουν ήδη αποτυπώσει σε μεγάλο βαθμό όσα χρειάζεται να κάνει η Ευρώπη.

Ως βασικές προτεραιότητες ανέφερε την Ένωση Κεφαλαιαγορών, την Τραπεζική και την Ενεργειακή Ένωση, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τεχνολογία.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η «εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας» έχει τελειώσει για την Ευρώπη, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολέμους, ενεργειακές πιέσεις και νέες προκλήσεις στις αγορές. Παρά την πρόοδο που καταγράφεται, εκτίμησε ότι απαιτείται ταχύτερος ρυθμός μεταρρυθμίσεων σε πολλαπλά μέτωπα, από τις τράπεζες και την ενέργεια έως την άμυνα και την τεχνολογία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη περιορισμού της γραφειοκρατίας, αξιοποιώντας και την ελληνική εμπειρία από την ψηφιοποίηση του κράτους και τη δημιουργία του gov.gr. Όπως σημείωσε, «απλοποίηση δεν σημαίνει απορρύθμιση», αλλά κανόνες περισσότερο λειτουργικούς και ευκολότερους στην εφαρμογή. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι οι πολιτικές και οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να σχεδιάζονται με επίκεντρο τον πολίτη, με την τεχνολογία να λειτουργεί ως εργαλείο και όχι ως αυτοσκοπός.

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Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε το ψηφιακό ευρώ κεντρικό στοιχείο της ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής κυριαρχίας, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της και να αποφεύγει σχέσεις ασύμμετρης εξάρτησης από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Κλείνοντας, τάχθηκε υπέρ μιας ανοιχτής ευρωπαϊκής οικονομίας, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Θεμιστοκλή και των «ξύλινων τειχών». «Πιστεύω στην ισχύ μέσα από την εξωστρέφεια, όχι στην ισχύ μέσα από την περιχαράκωση», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, ευέλικτη και προσαρμοστική. «Κερδίζεις όταν είσαι ανοιχτός», ήταν το μήνυμά του για τη μελλοντική ευρωπαϊκή στρατηγική.