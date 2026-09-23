Δένδιας το φαβορί, «αξιωματική αντιπολίτευση» ο Πιερρακάκης - Σημαντική άνοδος εντός της ΝΔ ο Γεωργιάδης - Τι δείχνει η δημοσκόπηση της ALCO.

Ποιοι είναι οι πλέον επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης και κατ΄ επέκταση τα φαβορί για την ηγεσία της ΝΔ όταν τεθεί θέμα ηγεσίας;

Η δημοσκόπηση της ALCO για την τηλεόραση του «Άλφα» είναι αποκαλυπτική:

-Στο σύνολο των ερωτηθέντων ο Νίκος Δένδιας προηγείται με 23%, ενώ ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 15%. Ακολουθεί μια δεύτερη δυάδα, ο Άδωνις Γεωργιάδης με 8% και ο Κωστής Χατζηδάκης με 7%, αλλά και μια τρίτη δυάδα, η Νίκη Κεραμέως, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Βασίλης Κικίλιας με 4% έκαστος. Ο ...Κανένας βέβαια συγκεντρώνει 54% (!) και υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον πρώτο Νίκο Δένδια και υπερτριπλάσιο από τον δεύτερο Κυριάκο Πιερρακάκη!

-Μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ δεν αλλάζει η σειρά των τριών πρώτων υπουργών που κρίνονται επιτυχημένοι: Ο Νίκος Δένδιας προηγείται με το αρκετά υψηλό ποσοστό 53%, ενώ ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 37%.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι τρίτος και μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, όμως το ποσοστό του ανεβαίνει στο 32% πλησιάζοντας το ποσοστό του υπουργού Οικονομικών, φτάνοντας παρακαλώ στο 32%! Υψηλότερη δημοτικότητα μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ σε σχέση με το σύνολο των ερωτηθέντων εμφανίζουν τον Κωστή Χατζηδάκη με 17% και τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με 10%. Ακολουθούν η Νίκη Κεραμέως με 8% και ο Βασίλης Κικίλιας με 7%.

-Ο δείκτης του πλέον επιτυχημένου υπουργού δείχνει και την ιεραρχία των «δελφίνων» στη ΝΔ. Ο Νίκος Δένδιας αποτελεί το φαβορί, όμως ο Κυριάκος Πιερρακάκης αποτελεί ...αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ αξιοσημείωτη ανοδική πορεία σημειώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης αμφισβητώντας την τρίτη έστω θέση του Κωστή Χατζηδάκη. Αξιοσημείωτα είναι και τα ποσοστά του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

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