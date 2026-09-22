Και πραγματικός στόχος η ανακοπή της προσπάθειας της ΕΛΑΣ να αποτελέσει πόλο απέναντι στον Μητσοτάκη.

Και ξαφνικά ξεκίνησε μια συζήτηση για «συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων» εν μέσω της πορείας προς την τελική ευθεία της προεκλογικής περιόδου.

Ας δούμε όμως την πορεία αυτής της πορείας αυτής της συζήτησης:

-Ξεκίνησε το 2023, όταν υπήρξε ο νόμος της απλής αναλογικής, αλλά το ΠΑΣΟΚ την ξέκοψε, αρνούμενο κάθε συζήτηση για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα για την προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης. Οι εκλογές τελικά κατέστησαν θριαμβευτή τον Κυριάκο Μητσοτάκη με υψηλότερο μάλιστα ποσοστό από αυτό που έλαβε το 2019!

-Την επανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το 2024 (και μάλιστα με συνέντευξή του στο Dnews), ενώ στην ίδια στρατηγική κινήθηκε και η ΕΛΑΣ υπό την ηγεσία του Αλέξη Χαρίτση.

-Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, πιστεύοντας ότι θα αποτελέσει τον «άλλο πόλο», έλαβε απόφαση στο Συνέδριό του ότι θα ακολουθήσει «αυτόνομη πορεία» και, συνεπώς, δεν τον ενδιαφέρουν οι προεκλογικές συνεργασίες, ενώ έχει μετατρέψει τον «μονομέτωπο κατά Μητσοτάκη» αν όχι σε «μονομέτωπο κατά του Τσίπρα», τουλάχιστον σε «διμέτωπο» κατά των δυο, πριμοδοτώντας έτσι ουσιαστικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη!

-Φάμελλος και Χαρίτσης, ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, παρότι με ειλικρίνεια επιζητούσαν και προωθούσαν τη συνεργασία, δεν κατόρθωσαν να την επιτύχουν ούτε με τα κόμματά τους, τα οποία και διασπάστηκαν -και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσουν να διασπώνται!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

-Στην κατάσταση αυτή ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε την ΕΛΑΣ προκειμένου να αναδιαμορφώσει το κομματικό σκηνικό και να οδηγήσει την προοδευτική παράταξη στην εξουσία.

Και ξαφνικά κάποιοι που, υποτίθεται, πως επιθυμούν την πτώση Μητσοτάκη «πλασάρουν» το πολύ έξι μήνες πριν τις εκλογές τη «συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων»!

-Δεν γνωρίζουν άραγε πως ο εκλογικός νόμος δεν δίνει το κλιμακωτό bonus των 50 εδρών σε συνασπισμό κομμάτων, αλλά αν το δεύτερο κόμμα λάβει πάνω από 25% θα λάβει αυτό το εκλογικό bonus αντί του συνασπισμού κομμάτων;

-Δεν καταλαβαίνουν πως ακόμα και να υπήρχαν οι προϋποθέσεις να δημιουργηθεί ένα κόμμα που θα μπορούσε να κατέβει στις εκλογές συμπεριλαμβάνοντας όλα τα άλλα κόμματα στις τάξεις τους με αναστολή της λειτουργίας τους δεν υπάρχει χρόνος;

-Δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν πως η πρότασή τους αυτή αποτελεί δώρο στον Μητσοτάκη; Και πως αντικειμενικά το μόνο που πετυχαίνει είναι να δυσκολεύει τον Αλέξη Τσίπρα;

-Είναι τέτοιες οι προσωπικές τους φιλοδοξίες προκειμένου να αποκτήσουν κάποιο ρόλο που δεν τους νοιάζει ο υπονομευτικός τους ρόλος;

ΥΓ: Είναι αυτό που έγραφε ο μακαρίτης Κίτσος Τεγόπουλος: «Ένοχος ή βλάξ;»