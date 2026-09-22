Στην Αμαλίας επιδιώκουν να προτάσσουν τις θέσεις που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, στη Θεσσαλονίκη για την άμεση ανακούφιση των νοικοκυριών.

Στην πραγματική οικονομία και στις ανεξέλεγκτες διαστάσεις που έχει πάρει η ακρίβεια, η οποία οδηγεί σε απόγνωση νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στρέφει τις δυνάμεις της η ΕΛΑΣ, εξαπολύοντας σφοδρότατες επιθέσεις εναντίον της κυβέρνησης για την αδυναμία και κυρίως για την απροθυμία της, να παρέμβει στο μείζον αυτό πρόβλημα.

Ο Αλέξης Τσίπρας, στις περιοδείες που ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες, θα έχει ως βασικό θέμα στο ένα του «χέρι» το ζήτημα του πληθωρισμού και τις αυξήσεις στα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης και στο άλλο, τις προτάσεις που κατέθεσε στη Θεσσαλονίκη για την άμεση ανακούφιση των πολιτών.

Η πραγματική οικονομία σε πρώτο πλάνο

Ότι ο εργαζόμενος λαός και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δυσκολεύονται κάθε μέρα και περισσότερο, εξαιτίας της ακρίβειας χωρίς τέλος, είναι αυταπόδεικτο. Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσει κάποιος ιδιαίτερα για να πείσει τον συνομιλητή του.

Επίσης, αυταπόδεικτο είναι το ότι για την εκτός ελέγχου κατάσταση στη χώρα μας, δεν ευθύνονται μόνο οι αντικειμενικές πιέσεις από το διεθνές περιβάλλον. Υπάρχουν καρτέλ σε όλους τους τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα στα τρόφιμα και την ενέργεια και φυσικά φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Τα δύο τελευταία, δεν τα «βλέπει» ή καλύτερα κάνει πως δεν υπάρχουν, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται τα κορυφαία στελέχη της ΕΛΑΣ, σε κάθε τους δημόσια παρέμβαση. Την κατάσταση που επικρατεί για τη μέση οικογένεια στην Ελλάδα, λένε από την Αμαλίας, περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας, στη συνέντευξη που παραχώρησε προ ημερών στη Le Soir, ο Αλέξης Τσίπρας.

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{https://x.com/atsipras/status/2101243801637368316}

«Ένας μέσος Έλληνας πρέπει να έχει δύο δουλειές ή να εργάζεται δώδεκα ώρες την ημέρα για να τα βγάλει πέρα. Εν ολίγοις, οι μισθοί μας είναι βουλγαρικοί, οι τιμές μας βελγικές και γαλλικές και οι συνθήκες εργασίας μας κινεζικές», σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Σαν να μη φτάνουν τα παραπάνω, λένε από το οικονομικό επιτελείο της Συμπαράταξης, η κατάσταση επιβαρύνεται από τους χαμηλούς μισθούς και το κόστος ζωής.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη. 18.000 είναι ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός για την Ελλάδα όταν για τους Ευρωπαίους είναι 40.000. Το ίδιο συμβαίνει και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση και εκεί εισαγόμενη είναι η ακρίβεια» υποστήριξε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, μιλώντας στη «Ναυτεμπορική TV».

{https://www.youtube.com/watch?v=d8vsy_PQOXQ}

Βέβαια, για την Αμαλίας δεν αρκούν μόνο οι διαπιστώσεις. Θέλουν να δώσουν στους πολίτες και μια διέξοδο – «ρεαλιστική» όπως την ονομάζουν. Γι αυτό και επιδιώκουν να προτάσσουν τις θέσεις που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, στη Θεσσαλονίκη για την άμεση ανακούφιση των νοικοκυριών.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, στις περιοδείες που ετοιμάζεται να ξεκινήσει, θα έχει στο «χέρι» τις προτάσεις του κόμματος του – οι οποίες και θα παρουσιαστούν ανά ενότητα σε θεματικές εκδηλώσεις που προετοιμάζονται σε ολόκληρη την Ελλάδα.