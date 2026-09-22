Εκπλήσσει ο βουλευτής της ΝΔ στην Α΄ Αθηνών.

«Αποτουρκοποίηση» της εξωτερικής πολιτικής της χώρας ζητάει ο Άγγελος Συρίγος, ενώ σημειώνει πως ο ρόλος του «ζωτικού γεωπολιτικού παίκτη δεν χαρίζεται αλλά διεκδικείται, μια διεκδίκηση που περιλαμβάνει και κινδύνους».

Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της ΝΔ στην Α΄ Αθηνών, κρατάει μάλιστα σοβαρές αποστάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αμφισβητώντας ότι ο ρόλος που καλούνται να παίξουν στο Αιγαίο δεν θα είναι εναντίον της χώρας μας!

«Δεν μπορείς να βασιστείς στην Αμερική πλέον. Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα σε σχέση με την Αμερική. Μπορεί να ασχοληθεί ή μπορεί να μην ασχοληθεί, κι αν ασχοληθεί δεν είσαι σίγουρος ότι θέλεις να ασχοληθεί η Αμερική μαζί σου», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών».

Δεν χωρά καμιά αμφιβολία πως ένα μέρος του πολιτικού προσωπικού ονειρεύεται ξανά «μεγάλες ιδέες» για τη χώρα. Ταυτόχρονα όμως παραδέχεται πως η Αθήνα δεν μπορεί να προσδοκά πως η Ουάσιγκτον θα προστατεύσει τη χώρα σε μια ελληνοτουρκική κρίση. Ο Άγγελος Συρίγος αφήνει να εννοηθεί πως ίσως θα είναι καλύτερα για την Ελλάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην παρέμβουν καν, καθώς θα είναι υπέρ της Τουρκίας.

Και είναι όντως έτσι. Το ερώτημα όμως τότε είναι γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελεί «δεδομένο σύμμαχο» για την Ουάσιγκτον και τον Τραμπ...

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Τ.Τε.