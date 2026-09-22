«Είναι και της μόδας το τελευταίο καιρό να εκφράζουμε και κάποιες προσωπικές απόψεις» δηλώνει ο Κυρανάκης.

Τη... «μόδα» να λένε τα στελέχη της ΝΔ την προσωπική τους άποψη επικαλέστηκε ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας στο MEGA, προκειμένου να υπεραμυνθεί της θέσης που είχε εκφράσει παλαιότερα από τα έδρανα της αντιπολίτευσης για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, με τη φωτογραφία από απόδειξη βενζίνης που είχε αναρτήσει να κάνει τότε το γύρο του διαδικτύου.

Κάποια χρόνια αργότερα, και με την τιμή της βενζίνης να χτυπάει ιστορικά υψηλά, ο κ. Κυρανάκης ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα, με αφορμή όσα έλεγε στο παρελθόν, υποστήριξε πως «θέση μου πάντα ήταν να μειωθεί. Το έλεγα και ως βουλευτής αντιπολίτευσης και ως βουλευτής συμπολίτευσης και συνέχισα να το λέω και σαν υπουργός», και έκανε χρήση του... δικαιώματος προσωπικής άποψης: «Είναι και της μόδας το τελευταίο καιρό να εκφράζουμε και κάποιες προσωπικές απόψεις».

Στη συνέχεια επανήλθε ωστόσο στην... κεντρική γραμμή, επισημαίνοντας πως τη συνολική εικόνα των δαπανών την έχει το Υπουργείο Οικονομικών.«Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ο πρωθυπουργός που έχει τη συνολική εικόνα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να μειωθεί ο ΕΦΚ» κατέληξε.

Ν.Α.