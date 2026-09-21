Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Απορίες και στους «γαλάζιους» βουλευτές για την πριμοδότηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Καθυστερημένο, αλλά με «γαλάζιο» εσωκομματικό ενδιαφέρον. Θυμάστε την λυσσαλέα αντίδραση της κυβέρνησης Μητσοτάκη προκειμένου να μην ιδρυθεί Νομική Σχολή στην Πάτρα; Με το «επιχείρημα» πως η χώρα δεν σηκώνει άλλη Νομική Σχολή;

Και όταν ψηφίστηκε ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ώ του θαύματος, η χώρα σηκώνει και ...παρασηκώνει και άλλη Νομική Σχολή;

Αρκεί βεβαίως να είναι ιδιωτική; Πληροφορούμαστε πως ο «γαλάζιος» βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης είχε αποστείλει επιστολή στον πρωθυπουργό με επιχειρήματα γιατί η Νομική Σχολή έπρεπε να γίνει στην Πάτρα.

Δεν εισακούστηκε!

Έπρεπε βλέπετε να εξυπηρετηθούν οι επιχειρηματίες της εκπαίδευσης!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.