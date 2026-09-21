Καθυστερημένο, αλλά με «γαλάζιο» εσωκομματικό ενδιαφέρον. Θυμάστε την λυσσαλέα αντίδραση της κυβέρνησης Μητσοτάκη προκειμένου να μην ιδρυθεί Νομική Σχολή στην Πάτρα; Με το «επιχείρημα» πως η χώρα δεν σηκώνει άλλη Νομική Σχολή;
Και όταν ψηφίστηκε ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ώ του θαύματος, η χώρα σηκώνει και ...παρασηκώνει και άλλη Νομική Σχολή;
Αρκεί βεβαίως να είναι ιδιωτική; Πληροφορούμαστε πως ο «γαλάζιος» βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης είχε αποστείλει επιστολή στον πρωθυπουργό με επιχειρήματα γιατί η Νομική Σχολή έπρεπε να γίνει στην Πάτρα.
Δεν εισακούστηκε!
Έπρεπε βλέπετε να εξυπηρετηθούν οι επιχειρηματίες της εκπαίδευσης!
Β.Σκ.