Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η πρόγνωση από την ΕΜΥ.

Φθινοπωρινός αναμένεται και τις επόμενες ημέρες ο καιρός, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ την Τρίτη τα φαινόμενα εντείνονται και η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά.

Για σήμερα, στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν, τη νύχτα θα επεκταθούν και στην ανατολική Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη (22/09)

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες και βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια τους 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Σταδιακή αλλαγή του καιρικού σκηνικού φαίνεται να διαμορφώνεται από τα μέσα της εβδομάδας, με το φθινόπωρο να κάνει ολοένα πιο αισθητή την παρουσία του και τις θερμοκρασίες να υποχωρούν προς πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με την 15ήμερη προοπτική που παρουσίασε ο μετεωρολόγος, τα ensemble προγνωστικά μοντέλα αποτυπώνουν σαφή πτωτική τάση της θερμοκρασίας σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η μεταβολή αναμένεται να γίνει αρχικά περισσότερο αισθητή στη βόρεια Ελλάδα και σταδιακά να επεκταθεί και στις υπόλοιπες περιοχές.

Την ίδια ώρα, οι βροχές φαίνεται να επιστρέφουν στο προσκήνιο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να προκύπτει ένδειξη για ένα οργανωμένο και παρατεταμένο πανελλαδικό επεισόδιο. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν περισσότερο τοπικά και κατά διαστήματα φαινόμενα, με την αβεβαιότητα να αυξάνεται όσο μεγαλώνει ο χρονικός ορίζοντας.

Πού αυξάνονται οι πιθανότητες βροχής

Στη βόρεια Ελλάδα, η πιθανότητα να καταγραφούν τουλάχιστον 5 mm βροχής φτάνει το 45% στις 22 Σεπτεμβρίου.

Στην ανατολική Στερεά και την Αττική, το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 49% για την ίδια ημερομηνία, ενώ η πιθανότητα για ύψη βροχής τουλάχιστον 10 mm φτάνει το 24%.

Στην κεντρική Ελλάδα και τη Θεσσαλία, η πιθανότητα για τουλάχιστον 5 mm φτάνει το 37% στις 22 Σεπτεμβρίου.

Στη δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, το ισχυρότερο υετικό σήμα εντοπίζεται στις 26 Σεπτεμβρίου, με πιθανότητα περίπου 31% για τουλάχιστον 5 mm.

Αντίθετα, στο Αιγαίο και την Κρήτη το υετικό σήμα εμφανίζεται πιο περιορισμένο, με την πιθανότητα για τουλάχιστον 5 mm να φτάνει το 14% στις 27 Σεπτεμβρίου.

Τα δεδομένα αυτά δεν σημαίνουν ότι οι συγκεκριμένες περιοχές θα δεχθούν υποχρεωτικά βροχή. Αποτυπώνουν τις πιθανότητες που προκύπτουν από τα ensemble σενάρια και συνεπώς είναι περισσότερο χρήσιμα για την αναγνώριση της τάσης παρά για μια ακριβή πρόγνωση συγκεκριμένης ημέρας.