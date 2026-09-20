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Η 15ήμερη τάση του καιρού δείχνει υποχώρηση της θερμοκρασίας, με τη βόρεια Ελλάδα να επηρεάζεται πρώτη.

Σταδιακή αλλαγή του καιρικού σκηνικού φαίνεται να διαμορφώνεται από τα μέσα της εβδομάδας, με το φθινόπωρο να κάνει ολοένα πιο αισθητή την παρουσία του και τις θερμοκρασίες να υποχωρούν προς πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Σύμφωνα με την 15ήμερη προοπτική που παρουσίασε ο μετεωρολόγος, τα ensemble προγνωστικά μοντέλα αποτυπώνουν σαφή πτωτική τάση της θερμοκρασίας σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η μεταβολή αναμένεται να γίνει αρχικά περισσότερο αισθητή στη βόρεια Ελλάδα και σταδιακά να επεκταθεί και στις υπόλοιπες περιοχές.

Την ίδια ώρα, οι βροχές φαίνεται να επιστρέφουν στο προσκήνιο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να προκύπτει ένδειξη για ένα οργανωμένο και παρατεταμένο πανελλαδικό επεισόδιο. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν περισσότερο τοπικά και κατά διαστήματα φαινόμενα, με την αβεβαιότητα να αυξάνεται όσο μεγαλώνει ο χρονικός ορίζοντας.

{https://x.com/KolydasT/status/2101722005498159274}

Πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα

Το βασικό χαρακτηριστικό της 15ήμερης τάσης είναι η σταδιακή υποχώρηση των μέγιστων θερμοκρασιών.

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Στη βόρεια Ελλάδα, η διάμεση μέγιστη θερμοκρασία από περίπου 27,6°C στην αρχή του διαστήματος υποχωρεί στους 24,2°C προς το τέλος.

Στη δυτική Ελλάδα, η αντίστοιχη τάση δείχνει πτώση από τους 28,9°C στους 26,2°C, ενώ στην κεντρική Ελλάδα και τη Θεσσαλία από τους 28,6°C στους 25,4°C.

Ακόμη πιο αισθητή είναι η μεταβολή στην ανατολική Στερεά και την Αττική, όπου η διάμεση μέγιστη θερμοκρασία υποχωρεί από περίπου 29,8°C στους 25°C.

Στην Πελοπόννησο, οι αντίστοιχες τιμές κινούνται από 27°C προς τους 24,5°C, ενώ στο Αιγαίο και την Κρήτη η πτώση είναι ηπιότερη, από 26,5°C στους 24,2°C.

Οι συγκεκριμένες τιμές αποτελούν διάμεσες τιμές των ensemble προγνώσεων και όχι απόλυτες ημερήσιες θερμοκρασίες, καθώς η αβεβαιότητα αυξάνεται όσο απομακρυνόμαστε χρονικά.

Πού αυξάνονται οι πιθανότητες βροχής

Στη βόρεια Ελλάδα, η πιθανότητα να καταγραφούν τουλάχιστον 5 mm βροχής φτάνει το 45% στις 22 Σεπτεμβρίου.

Στην ανατολική Στερεά και την Αττική, το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 49% για την ίδια ημερομηνία, ενώ η πιθανότητα για ύψη βροχής τουλάχιστον 10 mm φτάνει το 24%.

Στην κεντρική Ελλάδα και τη Θεσσαλία, η πιθανότητα για τουλάχιστον 5 mm φτάνει το 37% στις 22 Σεπτεμβρίου.

Στη δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, το ισχυρότερο υετικό σήμα εντοπίζεται στις 26 Σεπτεμβρίου, με πιθανότητα περίπου 31% για τουλάχιστον 5 mm.

Αντίθετα, στο Αιγαίο και την Κρήτη το υετικό σήμα εμφανίζεται πιο περιορισμένο, με την πιθανότητα για τουλάχιστον 5 mm να φτάνει το 14% στις 27 Σεπτεμβρίου.

Τα δεδομένα αυτά δεν σημαίνουν ότι οι συγκεκριμένες περιοχές θα δεχθούν υποχρεωτικά βροχή. Αποτυπώνουν τις πιθανότητες που προκύπτουν από τα ensemble σενάρια και συνεπώς είναι περισσότερο χρήσιμα για την αναγνώριση της τάσης παρά για μια ακριβή πρόγνωση συγκεκριμένης ημέρας.

Οι άνεμοι – Πού χρειάζεται προσοχή

Δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία ένα γενικευμένο και επίμονο επεισόδιο πολύ ισχυρών ανέμων σε ολόκληρη τη χώρα.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές καταγράφονται αυξημένες πιθανότητες για ενίσχυση των ανέμων.

Το πιο χαρακτηριστικό σήμα εντοπίζεται στο Αιγαίο και την Κρήτη, όπου η πιθανότητα για μέσο άνεμο έντασης τουλάχιστον 6 μποφόρ φτάνει το 67% στη Ρόδο, ενώ η αντίστοιχη πιθανότητα για 7 μποφόρ ανέρχεται στο 22%.

Στην ανατολική Στερεά και την Αττική, το ισχυρότερο τοπικό σήμα καταγράφεται στο Στενό του Καφηρέα, όπου η πιθανότητα για μέσο άνεμο τουλάχιστον 6 μποφόρ φτάνει το 24%.

Στις υπόλοιπες περιοχές οι πιθανότητες για ανάλογες εντάσεις εμφανίζονται σημαντικά χαμηλότερες.

Το φθινόπωρο «παίρνει τη σκυτάλη»

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από τα ensemble μοντέλα δείχνει, επομένως, μια σταδιακή μετάβαση σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες.

Η θερμοκρασία εμφανίζει σαφή πτωτική τάση, οι πιθανότητες βροχής αυξάνονται σε επιμέρους χρονικά διαστήματα και περιοχές, ενώ οι άνεμοι αναμένεται κατά περιόδους να ενισχύονται, κυρίως στα πελάγη.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται και στην ίδια την 15ήμερη προοπτική, όσο αυξάνεται ο χρονικός ορίζοντας τόσο μεγαλώνει και η αβεβαιότητα. Τα ensemble μοντέλα αποτυπώνουν τάσεις και πιθανότητες και όχι μια απολύτως καθορισμένη εξέλιξη του καιρού.