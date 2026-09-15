Η πρόγνωση Κολυδά για το πρώτο φθινοπωρινό «χτύπημα» του καιρού - Οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει βροχές στη Νότια Ελλάδα.

Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού, καθώς η ατμοσφαιρική κυκλοφορία αποκτά πλέον πιο καθαρά φθινοπωρινά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά και μια κακοκαιρία θα κάνει την εμφάνισή της υπενθυμίζοντάς μας ότι διανύουμε τα μέσα Σεπτέμβρη.

Όπως εξηγεί ο κ. Κολυδάς ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να επηρεάσει τη Νότια Ελλάδα, φέρνοντας βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Το βαρομετρικό χαμηλό βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή νότια της Πελοποννήσου και συνδυάζεται με πολύ υγρές αέριες μάζες που μεταφέρονται από τη Μεσόγειο. Η εξέλιξη αυτή ευνοεί τη δημιουργία μιας εκτεταμένης ζώνης βροχοπτώσεων, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν κατά διαστήματα αυξημένη ένταση.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Νότια Ελλάδα

Οι περιοχές της Νότιας Ελλάδας αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της μεταβολής του καιρού, καθώς το σύστημα κινείται στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου και του νότιου Αιγαίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κατά τόπους καθώς τα προγνωστικά δεδομενα δείχνουν ότι πρόκειται για το πρώτο αξιόλογο φθινοπωρινό σύστημα στη νότια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η νότια Πελοππόνησος όπου το σύστημα δίνει για το 24ωρο συνολικό ύψος υετού της τάξης των 45-50 χιλιοστών με το μεγαλύτερο μέρος της βροχής να συγκεντρώνεται στις τελευταίες ώρες του επεισοδίου. Ακόμη μεγαλύτερα ύψη εμφανίζονται πάνω από τη θάλασσα, νοτιότερα της χώρας, κοντά στον πυρήνηα του συστήματος. Η πορεία του χαμηλού είναι κυρίως προς τα ανατολικά βορειοανατολικά. Έτσι από αύριο το σύστημα απομακρύνεται σταδιακά ανατολικότερα και μαζί του μετατοπίζεται και η κύρια ζώνη των ισχυρότερων βροχοπτώσεων.

Παράλληλα σημειώνει ότι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια αναπτύσσεται μια δεύτερη εκτεταμένη ζώνη βροχών και τοπικών καταιγίδων που κατά διαστήματα επηρεάζουν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τμήματα της δυτικής και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας, τη Θεσσαλία και κυρίως τη Μακεδονία.

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Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο με πιο ήπιες και σταθερές συνθήκες, η παρουσία ενός οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού και η μεταφορά αυξημένης υγρασίας από τη Μεσόγειο δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα πιο δυναμικό καιρικό σκηνικό σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

{https://x.com/KolydasT/status/2099809618436194797}

H ανάρτηση Κολυδά

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία αρχίζει πλέον να αποκτά πιο καθαρά φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με το πρώτο αξιόλογο οργανωμένο σύστημα της περιόδου να περνά από τα νότια της χώρας. Το βαρομετρικό χαμηλό, με τον πυρήνα του στη θαλάσσια περιοχή νότια της Πελοποννήσου, συνδυάζεται με πολύ υγρές αέριες μάζες από τη Μεσόγειο και δημιουργεί μια εκτεταμένη ζώνη ισχυρών βροχοπτώσεων.

{https://x.com/KolydasT/status/2099776140609036774}