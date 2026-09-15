«Το κενό που άφησε είναι μεγάλο», πρόσθεσε ο ερμηνευτής για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Βαθιά συγκίνηση και θλίψη έχει προκαλέσει η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, με πολλούς καλλιτέχνες, αλλά και θαυμαστές του να πλημμυρίζουν τα social media με μηνύματα αγάπης και τραγούδια.

Η εξόδιος ακολουθία του εκλιπόντος ερμηνευτή πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, με πολλούς από τους συνεργάτες και τους συναδέλφους του να δίνουν το παρών. Παράλληλα, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, εκεί όπου γράφτηκε ο επίλογος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που παραβρέθηκαν στη Νίκαια για να τιμήσουν τον ερμηνευτή, ήταν και ο ΑΡΟΝ, με τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, δημιουργώντας ένα μοναδικό ντουέτο στη σκηνή του «The Voice».

Ο ίδιος, επέλεξε να μείνει έξω από τα φώτα της δημοσιότητας με σκοπό να τιμήσει τη μνήμη του σπουδαίου καλλιτέχνη με τον δικό του τρόπο και με απόλυτο σεβασμό.

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της κηδείας, ο ΑΡΟΝ, προχώρησε σε μία ιδιαίτερη ανακοίνωση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία και ανέφερε:

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«Παρευρέθηκα σήμερα στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη για να αποχαιρετήσω έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, φίλο και συνεργάτη. Θέλοντας να ζήσω αυτή τη στιγμή με απόλυτη ηρεμία και σεβασμό, προτίμησα να μείνω μακριά από τις δηλώσεις.

Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο. Ας τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και τραγούδια. Καλό ταξί στην αγκαλιά του Χριστού».

Η προηγούμενη ανάρτηση του ΑΡΟΝ για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο ΑΡΟΝ, μέσα από μία ιδιαίτερα φορτισμένη δημοσίευση, έγραψε το δικό του «αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, αναρτώντας μία από τις κοινές τους στιγμές στη σκηνή του «The Voice», συνοδεύοντας το βίντεο με ένα μακροσκελές κείμενο:

«Έφυγες από τη ζωή, αλλά δε θα φύγεις ποτέ από τη ζωή μου και τη σκέψη μου… Κύριε Μαζωνάκη, ήταν τιμή μου που σας γνώρισα, που περάσαμε το περσινό χειμώνα μαζί, που συνεργαστήκαμε ,που περπατήσαμε μαζί στη λεωφόρο της αγάπης. Σας ευχαριστώ που γίναμε φίλοι και μοιραστήκατε τόσα πολλά μαζί μου.. Δε μπορώ να γράψω όσα θέλω γιατί ακόμα δε το χω πιστέψει και η είδηση με έχει μουδιάσει.

Καλό ταξίδι… Ο Θεός που τόσο πιστεύατε είμαι σίγουρος ότι θα σας αγκαλιάσει αιώνια».

{https://www.instagram.com/p/DdEycyZtbOT/?hl=el}