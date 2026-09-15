Η συγκινητική αναφορά του Γιώργου Νταλάρα στον πρόωρο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Το «αντίο» από τη σκηνή του Καλλιμάρμαρου.

Το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία – αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο και πληθώρα καλλιτεχνών έδωσαν το παρών. Ανάμεσά τους και ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος θέλησε να αποχαιρετήσει με έναν ιδιαίτερα τιμητικό τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, ενώ η κηδεία του πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, με χιλιάδες κόσμο να συγκεντρώνεται έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια για να τον τιμήσει.

Το βράδυ της ίδιας μέρας, ο Γιώργος Νταλάρα θέλησε να τιμήσει τον συνάδελφό του από την εμβληματική σκηνή του Καλλιμάρμαρου, αποκαλώντας τον εκλιπόντα καλλιτέχνη «συμπατριώτη από την Κοκκινιά».

Ο ερμηνευτής, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, δίνοντας ιδιαίτερη βάση στα αίτια που οδήγησαν στο να χάσει τη ζωή του: «Σήμερα, ήταν μία ιδιαίτερη μέρα συγκίνησης. Είδα με πόσο ενδιαφέρον και αγάπη περιβάλλει ο κόσμος αυτό το παιδί που έφυγε. Τον Γιωργάκη, τον συμπατριώτη μου από την Κοκκινιά. Είναι πικρό και είναι και πικρό και άθλιο το πίσω. Και χρειάζεται να μιλήσουμε γι’ αυτό και να το μελετήσουμε. Καλή του ώρα!».

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