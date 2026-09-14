Σημαντικοί καλλιτέχνες θα αποτίσουν φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Με ειδικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, θα ξεκινήσει τη φετινή σεζόν το «The Voice».

Στο επεισόδιο θα τραγουδήσουν προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοί καλλιτέχνες.

Η αποκάλυψη έγινε μέσω της εκπομπής του ΣΚΑΪ Live You. «Επειδή είναι σε εξέλιξη οι προετοιμασίες, σας αποκαλύπτουμε τώρα ότι το πρώτο επεισόδιο που θα προβληθεί από τον ΣΚΑΪ θα είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Θα είναι εκεί φίλοι του, καλλιτέχνες, οι πάντες, φυσικά οι αγαπημένοι κριτές για να πουν το "αντίο" στον Γιώργο Μαζωνάκη» είπε η Μαρία Αναστασοπούλου.

Το talent show του ΣΚΑΪ, στο οποίο συμμετείχε ως κριτής ο Γιώργος Μαζωνάκης, αναμενόταν να ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα γυρίσματα με στόχο την προβολή των επεισοδίων να αρχίσει τον Οκτώβριο.

Ωστόσο ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη ανατρέπει να σχέδια της παραγωγής που αναμένεται τώρα να αποφασίσει ποιος θα τον αντικαταστήσει.

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Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για τον θάνατο του Μαζωνάκη

Παράλληλα το μεσημέρι της Δευτέρας, τελέστηκε η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια όπου πλήθος καλλιτεχνών και πολιτών έσπευσαν να τον αποχαιρετίσουν.

Λίγο αργότερα, αναβαθμίστηκε η κατηγορία εναντίον των δύο γιατρών, στο ιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή, από το αδίκημα της έκθεσης με θανατηφόρο αποτέλεσμα σε κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

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Έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται να έχουν διαδραματίσει τα νέα στοιχεία που διαβίβασε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκθέσεις που αφορούν σε ψηφιακά πειστήρια, τα οποία συλλέχθηκαν κατά τις αυτοψίες, καθώς και στοιχεία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο φέρεται να έχει καταγράψει δεδομένα σχετικά με τα ζωτικά στοιχεία του τραγουδιστή.