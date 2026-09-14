Επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή της Βόρειας Μακεδονίας στη Eurovision 2027 μετά από τέσσερα χρόνια αποχής.

Η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει στη Eurovision 2027 έπειτα από τέσσερα χρόνια απουσίας, με την τελευταία της προσπάθεια να πραγματοποιείται το 2022, όπου δεν είχε καταφέρει να προκριθεί στον τελικό του Τορίνο.

Ο 71ος ευρωπαϊκός διαγωνισμός τραγουδιού, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας για πρώτη φορά, έπειτα από την ιστορική νίκη της DARA στη Eurovision 2026 στη Βιέννη, με το τραγούδι «Bangaranga».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 11 (Α' ημιτελικός), 13 (B' ημιτελικός) και 15 Μαΐου 2027(μεγάλος τελικός) όπως ανακοίνωσε τον περασμένο Αύγουστο η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) και η δημόσια τηλεόραση της Βουλγαρίας.

Αρχικά, η Βόρεια Μακεδονία είχε ανακοινώσει την επάνοδό της στα τέλη του Μαΐου 2026, με την επίσημη ανακοίνωση να έρχεται σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

{https://x.com/EurovisionNewZ/status/2099408696639938927}

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Σύμφωνα με πληροφορίες η Βόρεια Μακεδονία έκανε το ντεμπούτο της στον μουσικό διαγωνισμό το 1998, συμμετέχουσα ως Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ενώ είχε προσπαθήσει να λάβει μέρος δύο χρόνια νωρίτερα, χωρίς ωστόσο θετικό αποτέλεσμα.

Το 2019, η Βόρεια Μακεδονία απέσπασε τη μεγαλύτερή της βαθμολογία, κατακτώντας την έβδομη θέση στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2019, όταν η Tamara Todevska εκπροσώπησε τη χώρα με το τραγούδι «Proud».

Η τελευταία της προσπάθεια σημειώθηκε το 2022 και φέτος επιστρέφει τέσσερα χρόνια αργότερα, οπότε και θα ταξιδέψει στο Μπουργκάς.