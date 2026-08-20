Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι έχουν διατεθεί 20 εκατομμύρια ευρώ για την προετοιμασία του 71ού Διαγωνισμού Τραγουδιού στη Βουλγαρία.

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι το Μπουργκάς είναι η πόλη της Βουλγαρίας που θα φιλοξενήσει τον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, επιβεβαιώθηκε η είδηση ότι έχει ήδη κατατεθεί το απαραίτητο χρηματικό ποσό των προετοιμασιών.

Η Βουλγαρία ανέλαβε τη διοργάνωση μετά την ιστορική νίκη της DARA στη Eurovision 2026 στη Βιέννη, με το τραγούδι «Bangaranga». Πρόκειται για την πρώτη νίκη της χώρας στον διαγωνισμό και, έτσι, στις 11, 13 και 15 Μαΐου 2027, αναμένεται να διεξαχθεί ο μουσικός διαγωνισμός στο Μπουργκάς.

Eurovision 2027 - Η απόφαση της χρηματοδότησης

Σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου, ανακοινώθηκε το χρηματικό ποσό που η χώρα διαθέτει για τη διοργάνωση του θεσμού.

Πρόκειται για το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ, που σύμφωνα με το eurovoix.com, διαθέτει η βουλγαρική κυβέρνηση για τις απαραίτητες προετοιμασίες του 71ου διαγωνισμού.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ίβο Χρίστοφ ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση μετά από συνάντηση με τον δήμαρχο του Μπουργκάς, Ντίμιταρ Νικόλοφ, κατά την οποία συζητήθηκαν οι προετοιμασίες για τον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς.

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Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο από το συγκεκριμένο ποσό, τα 15 εκατομμύρια ευρώ έχουν οριστεί ως οικονομική εγγύηση που πρέπει να κατατεθεί πριν από την έναρξη της οργανωτικής διαδικασίας, ενώ τα υπόλοιπα 5 εκατομμύρια αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για τις άμεσες λειτουργικές ανάγκες.

Αν και το τελικό ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί δεν έχει ακόμη οριστεί, η πρόσθετη χρηματοδότηση αναμένεται να συμπεριληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό της Βουλγαρίας για το 2027.

{https://x.com/Eurovoix/status/2090490997637624207}

Σε δηλώσεις που παραχώρησε μετά τη συνάντηση ο Ίβο Χρίστοφ, σύμφωνα με το eurovoix.com, αναφέρει ότι η διεξαγωγή της Eurovision στη Βουλγαρία αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για την ανάπτυξη της τουριστικής αγοράς τις χώρας:

«Εμείς στην κυβέρνηση βλέπουμε την Eurovision ως μια ευκαιρία να κάνουμε το branding της Βουλγαρίας, επειδή έχουμε τα πάντα να προσφέρουμε – όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών. Προσφέρουμε νόστιμο φαγητό, βουνά, χιονοδρομικά κέντρα, θάλασσα και πολιτιστικό και ιστορικό τουρισμό, αλλά δεν είμαστε ακόμη τόσο αναγνωρίσιμοι στην τουριστική αγορά όσο η Ιταλία και η Ελλάδα».