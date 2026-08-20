Η επίσκεψη στη Βρετανία τον Ιούλιο και η ξαφνική απόφαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μαρκλ για επιστροφή.

Τα τελευταία χρόνια, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έχουν κάνει αρκετές απρόσμενες κινήσεις. Σε αυτές προστίθεται η απόφασή τους να επιστρέψουν στη Βρετανία.

Η ξαφνική απόφαση του ζευγαριού έκανε τον γύρο του κόσμου, αλλά όπως γίνεται εύκολα κατανοητό απασχολεί ιδιαίτερα τα βρετανικά ΜΜΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, το BBC επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα γιατί επιστρέφουν ξανά στη Βρετανία. Παρότι είχαν συζητήσει γενικά την πιθανότητα να περνούν περισσότερο χρόνο στη Βρετανία, η απόφαση να εγκατασταθούν στη χώρα είναι πρόσφατη, σύμφωνα με το BBC, που μίλησε με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν καλά το ζευγάρι.

Καθοριστική για αυτή την εξέλιξη φέρεται να ήταν η επίσκεψή τους στη Βρετανία τον προηγούμενο μήνα. Ο πρίγκιπας Χάρι, η Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους- Άρτσι και Λίλιμπετ- πέρασαν χρόνο με τον βασιλιά Κάρολο, αλλά και με την οικογένεια της πριγκίπισσας Νταϊάνα, κάτι που φαίνεται ότι απόλαυσαν ιδιαίτερα. Σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός τους, η οικογένειά πέρασε πολύ καλά στο ταξίδι τους στην Ευρώπη, που περιελάμβανε επίσκεψη στην Πορτογαλία, όπου έχουν σπίτι. Κάπως έτσι αποφασίστηκε η επιστροφή.

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Η μετεγκατάσταση δεν οφείλεται σε τυχόν προβλήματα στις ΗΠΑ, επεσήμαναν οι ίδιες πηγές. Πίσω από αυτή ήταν η επιθυμία του ζευγαριού να περάσει χρόνο στην Ευρώπη- πιο κοντά στην οικογένεια του πρίγκιπα Χάρι- αλλά και το γεγονός ότι θέλουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν σε βρετανικά σχολεία. Ήδη έχουν διαλέξει σχολεία για τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ. Με δεδομένο ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκινά τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, αναμένεται ότι οι Sussexes θα επιστρέψουν στη Βρετανία μέσα στις επόμενες 10 ημέρες.

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Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2020 το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τα βασιλικά καθήκοντά του και τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς εγκαταστάθηκαν στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια. Τον Μάρτιο του 2021 έδωσαν την πολύκροτη συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ, που μεταξύ άλλων περιελάμβανε κατηγορίες για ρατσισμό από τη βασιλική οικογένεια. Τον Ιανουάριο του 2023 κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματα του πρίγκιπα Χάρι, που επιδείνωσε περαιτέρω τη σχέση του με την οικογένειά του.

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Πού θα ζήσουν

Δεν έχει αποκαλυφθεί πού θα εγκατασταθεί ο πρίγκιπας Χάρι, η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους, αλλά δεν θα μείνουν στο Λονδίνο, αναφέρει το BBC. Αντί για αυτό, αφήνοντας την έπαυλη πολλών εκατομμυρίων όπου ζουν στην Καλιφόρνια είναι πιθανό να πάνε στη βρετανική εξοχή.

Φήμες θέλουν το Κότσγουολντς και το Νορθάμπτον- κοντά στο κτήμα της οικογένειας Σπένσερ, το Althorp- ως πιθανά μέρη για τη μετεγκατάστασή τους.

Το Althorp

Τι σημαίνει η επιστροφή τους για τη βασιλική οικογένεια

Ο βασιλιάς Κάρολος δεν ενεπλάκη στην απόφαση του μικρότερου γιου του και της συζύγου να επιστρέψουν στη Βρετανία. Αποτέλεσε έκπληξη για εκείνον και την ευρύτερη βασιλική οικογένεια, αναφέρει το BBC. Ο μονάρχης ενημερώθηκε την Κυριακή ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θα επιστρέψουν και φέρεται να καλωσόρισε την ιδέα να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένεια των Sussexes, ιδιωτικά.

Όμως, η επιστροφή τους δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως προάγγελος αποκατάστασης της σχέσης του πρίγκιπα Χάρι με τον αδελφό του, πρίγκιπα Γουίλιαμ. Η σχέση τους παραμένει κακή και δεν υπάρχουν σημάδια για όποια συμφιλίωση.

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Ο διάδοχος του θρόνου δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για την επικείμενη επιστροφή του αδελφού του, κάτι αναμενόμενο, αφού η σχέση τους είναι εξαιρετικά κακή. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φαίνεται ότι δεν έχει συγχωρήσει τα όσα έχει πει δημοσίως ο Χάρι για την οικογένεια, τόσο στα απομνημονεύματά του- το «Spare»- όσο και στην περιβόητη συνέντευξη που παραχώρησε το ζευγάρι στην Όπρα Γουίνφρεϊ.

Επιπλέον, το BBC επισημαίνει ότι δεν αναμένεται να αναλάβουν ξανά βασιλικά καθήκοντα ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ.

Ποια θα είναι τα μέτρα για την ασφάλειά τους

Αυτό επίσης είναι ασαφές. Στις ΗΠΑ είχαν προσλάβει εταιρεία σεκιούριτι για την προστασία τους. Ερώτηση του BBC εάν αυτή η ομάδα θα εγκατασταθεί μαζί τους στη Βρετανία, δεν πήρε απάντηση.

Σχόλιο δεν έχει γίνει ούτε για το εάν θα έχουν επίσημη αστυνομική προστασία στη Βρετανία, ζήτημα για το οποίο έχει κοντραριστεί ο πρίγκιπας Χάρι με το υπουργείο Εσωτερικών και πέρυσι έφτασε στα δικαστήρια, αλλά χωρίς επιτυχία. «Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα έφερνα πίσω τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου στη Βρετανία αυτή τη στιγμή», έλεγε πέρυσι μετά στη δικαστική ήττα.

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Οι ρυθμίσεις για την ασφάλειά τους είναι «ιδιωτικό ζήτημα», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ. «Είναι θέμα του Χάρι και της Μέγκαν», συμπλήρωσε και ευχήθηκε στο ζευγάρι να πάνε όλα καλά με τη μετεγκατάστασή τους. Ζητήματα ασφαλείας των μελών της βασιλικής οικογένειας δεν αποφασίζονται από τον Βρετανό πρωθυπουργό, αλλά από ειδική επιτροπή.

Είναι μόνιμη η μετεγκατάσταση;

Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται πως πρόκειται για μόνιμη μετεγκατάσταση, αλλά αναμένεται να είναι στη Βρετανία για «παρατεταμένο χρονικό διάστημα», σύμφωνα με τις πηγές του BBC.

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Φωτ.: EPA, AP