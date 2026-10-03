Το νέο στοιχείο σχετικά με την απαγόρευση που φέρεται να είχε επιβληθεί στο Ομάν βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον συγκυβερνήτη της πτήσης της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, ο οποίος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον κυβερνήτη εν ώρα πτήσης στις 30 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης, οι αρχές του Ομάν φέρονται να του είχαν απαγορεύσει στο παρελθόν να πιλοτάρει αεροσκάφη για λόγους ασφαλείας, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί.

Τα Al-Arabiya, CNN, ABC και Wall Street Journal αναφέρουν ότι οι αρχές του Ομάν είχαν εκφράσει ανησυχίες για τον Χάμαμ αλ Χαμάμι, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να είχε επηρεαστεί από ακραίες ισλαμιστικές ομάδες κατά την παραμονή του στη Συρία. Ο πατέρας του είναι υπήκοος Ομάν και η μητέρα του κατάγεται από τη Συρία.

Από την Oman Air στη Flydubai

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο αλ Χαμάμι είχε προηγουμένως εργαστεί στην Oman Air, από την οποία αποχώρησε, ενώ στη συνέχεια φέρεται να επιχείρησε χωρίς επιτυχία να προσληφθεί στην Emirates.

Αργότερα εντάχθηκε στο προσωπικό της Flydubai, με τα νέα στοιχεία να δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με το ιστορικό του και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν πριν από την πρόσληψή του.

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Μέχρι στιγμής, πάντως, τα κίνητρα της επίθεσης δεν έχουν αποσαφηνιστεί από τις αρμόδιες αρχές και βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Η επίθεση μέσα στο πιλοτήριο

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το αεροσκάφος εκτελούσε το δρομολόγιο Ντουμπάι - Τελ Αβίβ.

Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον Ινδό κυβερνήτη μέσα στο πιλοτήριο. Παρά τον τραυματισμό του, ο κυβερνήτης κατάφερε να ανοίξει την πόρτα, επιτρέποντας σε μέλη του πληρώματος και επιβάτες να επέμβουν και να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη.

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε στη συνέχεια αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

Έρευνα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Οι δύο πιλότοι μεταφέρθηκαν αργότερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει υποστηρίξει ότι ο άνδρας είχε υποστεί «ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση» και ότι πρόθεσή του ήταν να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν αποτελούν, μέχρι στιγμής, επίσημο πόρισμα της έρευνας.