Οι κορεσμένες εκτάσεις αυξάνουν τον κίνδυνο διαβρώσεων και κατολισθήσεων, ενώ φερτά υλικά μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα ή ακόμη και διακοπές στην κυκλοφορία.

Την ανάγκη αυξημένης προσοχής στην Κρήτη, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής η εξέλιξη της νέας κακοκαιρίας δεν έχει προκαλέσει προβλήματα αντίστοιχης έντασης με εκείνα των προηγούμενων ημερών, υπογράμμισε ο Ευθύμιος Λέκκας.

Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, μιλώντας στο ΕΡΤnews, επισήμανε ότι τα εδάφη στο νησί είναι ήδη επιβαρυμένα από τις μεγάλες ποσότητες νερού που δέχθηκαν, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις.

«Απ’ ό,τι φαίνεται πάμε σχετικά καλά», ανέφερε ο Ευθύμιος Λέκκας, σημειώνοντας ωστόσο ότι τα έντονα φαινόμενα απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση.

Λέκκας: Βροχή πάνω από 350 χιλιοστά σε περιοχές

Ο καθηγητής στάθηκε ιδιαίτερα στις βροχοπτώσεις που είχαν προηγηθεί. Όπως εξήγησε, πριν από δύο ημέρες καταγράφηκαν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής, τα οποία σε ορισμένες περιοχές ξεπέρασαν τα 300 χιλιοστά και έφτασαν ακόμη και πάνω από τα 350 χιλιοστά.

Ο συνδυασμός της έντονης βροχόπτωσης με το ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο της Κρήτης μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Σύμφωνα με τον Ευθύμιο Λέκκα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις μικρές λεκάνες απορροής στο βόρειο τμήμα του νησιού, όπου υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης ξαφνικών πλημμυρών.

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Παράλληλα, οι κορεσμένες εκτάσεις αυξάνουν τον κίνδυνο διαβρώσεων και κατολισθήσεων, ενώ φερτά υλικά μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα ή ακόμη και διακοπές στην κυκλοφορία.

Θυελλώδεις άνεμοι στα Χανιά

Την ίδια ώρα, έντονα καιρικά φαινόμενα καταγράφονται στα Χανιά. Η νύχτα κύλησε με ισχυρές κατά τόπους βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, χωρίς πάντως μέχρι το πρωί του Σαββάτου να έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα.

Στο παλιό λιμάνι των Χανίων, ο ισχυρός κυματισμός έφερε τη θάλασσα πάνω στο λιθόστρωτο. Τα κύματα έφτασαν μέχρι τις εισόδους καταστημάτων και προκάλεσαν φθορές στις πλάκες σε ορισμένα σημεία, ενώ δυσκόλεψαν και τη διέλευση πεζών.

Σε επιφυλακή οι Αρχές

Οι Αρχές εξακολουθούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας, με την Κρήτη να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα. Στο νησί είχε σταλεί και μήνυμα από το 112, με σύσταση προς τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Το βάρος πέφτει πλέον στην ποσότητα και τη διάρκεια των νέων βροχοπτώσεων, καθώς, όπως προειδοποιεί ο Ευθύμιος Λέκκας, το έδαφος έχει ήδη δεχθεί πολύ μεγάλες ποσότητες νερού και η δυνατότητά του να απορροφήσει νέες βροχές είναι περιορισμένη.