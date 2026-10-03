Με τσεκούρι επιτέθηκε στον κυβερνήτη ο συγκυβερνήτης. Τι ανακοίνωσαν τα ΗΑΕ.

Ως απόπειρα «τρομοκρατικής» επίθεσης χαρακτηρίζουν πλέον επισήμως οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων το σοβαρό περιστατικό στην πτήση FZ1073 της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, δίνοντας νέα διάσταση στην υπόθεση που βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Ο γενικός εισαγγελέας των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη μέσα στο πιλοτήριο και επιχείρησε να αποκτήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Την ανακοίνωση μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM.

Σύμφωνα με τη νέα επίσημη ενημέρωση, κατά την επίθεση χρησιμοποιήθηκε τσεκούρι, ενώ στόχος του συγκυβερνήτη φέρεται να ήταν να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους ενώ αυτό βρισκόταν εν πτήσει.

Έρευνα για κίνητρα και πιθανές διασυνδέσεις

Οι έρευνες των αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες γύρω από το περιστατικό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα κίνητρα του συγκυβερνήτη, αλλά και στο εάν υπήρχαν πιθανές διασυνδέσεις με άλλα πρόσωπα ή οργανώσεις.

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Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα υλικό και ψηφιακά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις κινήσεις του πριν από την πτήση και να διαπιστώσουν εάν η ενέργειά του είχε σχεδιαστεί εκ των προτέρων.

Η νέα ανακοίνωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η πρώτη φορά που οι αρμόδιες αρχές των ΗΑΕ χαρακτηρίζουν επισήμως το περιστατικό ως απόπειρα «τρομοκρατικής» επίθεσης.

Τι είχε συμβεί στην πτήση FZ1073

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές τις προηγούμενες ημέρες, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη μέσα στο πιλοτήριο. Παρά τον τραυματισμό του, ο κυβερνήτης κατάφερε να ανοίξει την πόρτα, με αποτέλεσμα να μπορέσουν να επέμβουν επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Ο συγκυβερνήτης ακινητοποιήθηκε και το αεροσκάφος πραγματοποίησε στη συνέχεια αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

Η Flydubai κρατά χαμηλούς τόνους όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσημη έρευνα. Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας ανέφερε ότι οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού εξακολουθούν να διερευνώνται και ότι, σε αυτή τη φάση, δεν είναι δυνατό να γίνουν περαιτέρω σχόλια.