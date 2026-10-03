Συναγερμός στις Αρχές.

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου 3/10 στο αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία το οποίο έκλεισε, ενώ μαχητικά αεροσκάφη της αποστολής του ΝΑΤΟ για την περιφρούρηση του εναέριου χώρου των χωρών της Βαλτικής απογειώθηκαν εσπευσμένα σήμερα, έπειτα από αναφορές περί πτήσης ύποπτου drone από τη Λευκορωσία προς τη Λιθουανία.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας οι αρχές της Λιθουανίας συνέστησαν στους κατοίκους της περιοχής του Βίλνιους να είναι προετοιμασμένοι να αναζητήσουν καταφύγιο.