Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ στο στόχαστρο των Ρώσων βρέθηκε και η Οδησσός.

Ένα ρωσικό drone έπληξε σχολείο στο Κίεβο το πρωί της Πέμπτης (01/10), προκαλώντας εκτεταμένη φωτιά στο σχολικό συγκρότημα, χωρίς όμως να τραυματίζονται μαθητές ή καθηγητές. Η παραπάνω επίθεση εντάσσεται σε ένα κύμα αεροπορικών πληγμάτων το τελευταίο 24ωρο εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας και άλλων πόλεων.

Στο στόχαστρο των επιθέσεων βρέθηκε επίσης μία κομβική γέφυρα πάνω από τον ποταμό Δνείπερο. Στο σχολείο, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το drone να χτυπάει τον τρίτο όροφο και την μεγάλη έκρηξη που ακολούθησε.

«Οι Ρώσοι δεν λυπούνται κανέναν», τόνισε στο Reuters η διευθύντρια του σχολείου, αναφέροντας ότι εκείνη την στιγμή βρισκόντουσαν στον χώρο πάνω από 100 μαθητές.

{https://x.com/nexta_tv/status/2105570324783808574}

Κλιμάκωση των επιθέσεων

Την Τετάρτη (30/09), η Ρωσία εξαπέλυσηε μια μαζική επίθεση, την οποία Ουκρανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως την έναρξη μιας εκστρατείας χειμερινών πληγμάτων εναντίον του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας.

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Το Ινστιτούτο Πυρηνικών Ερευνών στο Κίεβο ανακοίνωσε ότι δέχθηκε πλήγμα από drone αργά το βράδυ της Τετάρτης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας παρέμειναν σε φυσιολογικά επίπεδα. Τη Δευτέρα (28/09), ένα ρωσικό drone έπεσε πάνω στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών, στο κέντρο του Κιέβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη.

Επίθεση στην Οδησσό

Η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές της, καθώς η συνολική προέλαση των δυνάμεών της στην πρώτη γραμμή του μετώπου έχει επιβραδυνθεί φέτος. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε την Πέμπτη από ρωσική επίθεση σε επιχειρηματικό κέντρο στην Οδησσό, το σημαντικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους.

Ο επικεφαλής της διοίκησης της πόλης, Σεργκίι Λισάκ, δήλωσε ότι υπέστησαν ζημιές υποδομές, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Οδησσός και η ευρύτερη περιοχή έχουν αποτελέσει συχνό στόχο ρωσικών επιθέσεων, οι οποίες αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στον περιορισμό των εσόδων της Ουκρανίας από τις εξαγωγές.

Η Ρωσία, η οποία υποστηρίζει ότι πλήττει αποκλειστικά στρατιωτικούς στόχους, ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε κέντρο δεδομένων στην Οδησσό, καθώς και σε φορτηγό πλοίο στο κοντινό λιμάνι του Τσορνομόρσκ.

Η Ουκρανία έχει επίσης εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον στόχων στη Ρωσία, πλήττοντας διυλιστήρια πετρελαίου και μεγάλες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, σε μια προσπάθεια να υπονομεύσει την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

Ένας άνδρας σκοτώθηκε όταν ουκρανικό drone εξερράγη στην πόλη Γκράιβορον, στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.