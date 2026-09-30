Δεκάδες χιλιάδες εισιτήρια είχαν ήδη πουληθεί, ενώ η διοργάνωση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Ρωσία

Τέλος μπήκε στα σχέδια για τις δύο συναυλίες του Κάνιε Γουέστ στη Ρωσία, καθώς οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την ακύρωση των εμφανίσεων που είχαν προγραμματιστεί για τις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Αγία Πετρούπολη.

Η εταιρεία Say Agency γνωστοποίησε την εξέλιξη μέσα από τα social media, εκφράζοντας τη λύπη της. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως όσοι είχαν προμηθευτεί εισιτήρια θα λάβουν πίσω τα χρήματά τους.

Η προοπτική εμφάνισης του YE στη Ρωσία είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς ο Κάνιε θα ήταν ένας από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες που θα εμφανίζονταν στη χώρα μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Από το 2022, πολλοί διεθνείς καλλιτέχνες έχουν επιλέξει να μην πραγματοποιούν συναυλίες στη Ρωσία.

Από την πώληση εισιτηρίων στην αβεβαιότητα

Η ανακοίνωση των εμφανίσεων έγινε στα μέσα Αυγούστου και ακολούθησε μεγάλη ζήτηση. Δεκάδες χιλιάδες εισιτήρια φέρεται να πουλήθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αφιέρωσαν εκτενή δημοσιεύματα στην επικείμενη άφιξη του Κάνιε Γουέστ.

Ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα δημιουργήθηκαν σοβαρά ερωτήματα για το αν οι συναυλίες θα πραγματοποιούνταν στον αρχικά προγραμματισμένο χώρο. Η «Gazprom Arena» ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι δεν είχε υπογραφεί σύμβαση για τη φιλοξενία της εκδήλωσης και ότι οι συναυλίες δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εκεί.

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Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, η ακύρωση συνδέθηκε με απόφαση των Αρχών. Τα ίδια δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η προπώληση των εισιτηρίων είχε ξεκινήσει πριν εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις, ενώ έγινε λόγος ακόμη και για παρέμβαση από τη Μόσχα.

Οι αντιδράσεις για την εμφάνιση

Η προγραμματισμένη παρουσία του Κάνιε Γουέστ είχε προκαλέσει αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Ρωσίας. Ορισμένοι Ρώσοι βουλευτές είδαν θετικά το γεγονός, παρουσιάζοντας την εμφάνιση ως ένδειξη ότι η χώρα εξακολουθεί να προσελκύει μεγάλα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν και έντονες επικρίσεις για το παρελθόν του Αμερικανού καλλιτέχνη και τις δημόσιες τοποθετήσεις του, μεταξύ άλλων δηλώσεις που έχουν προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις για αντισημιτισμό και αναφορές στον Αδόλφο Χίτλερ.

Οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις του έχουν οδηγήσει στο παρελθόν σε ακυρώσεις ή περιορισμούς εμφανίσεών του σε διάφορες χώρες, όπως η Βρετανία, η Πολωνία, η Γαλλία και η Αυστραλία.