Δυσοίωνα τα σημάδια για την ευρωπαϊκή περιοδεία του Κάνιε Γουέστ.

Η συναυλία του Κάνιε Γουέστ ακυρώθηκε και στην Πολωνία, όπως ανακοίνωσε ο χώρος της διοργάνωσης, μετά από κυβερνητικές πιέσεις και καταδίκη για μια σειρά αντισημιτικών, ρατσιστικών και φιλοναζιστικών σχολίων του ράπερ.

Ο Κάνιε Γουέστ, γνωστός και ως Ye, ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί στο Στάδιο της Σιλεσίας στο Χορζόφ στις 19 Ιουνίου, η πρώτη του εμφάνιση στην Πολωνία μετά από 15 χρόνια, αλλά ο χώρος δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν θα πραγματοποιηθεί πλέον «για τυπικούς και νομικούς λόγους».

Η Πολωνή υπουργός Πολιτισμού και Κληρονομιάς της Πολωνίας, Marta Cienkowska χαρακτήρισε την απόφαση διενέργειας της συναυλίας «απαράδεκτη». «Μιλάμε για έναν καλλιτέχνη που έχει εκφράσει δημόσια αντισημιτικές απόψεις, έχει υποβαθμίσει τα εγκλήματα και έχει επωφεληθεί από την πώληση Τ- Shirt με σβάστικα. Πρόκειται για μια σκόπιμη υπέρβαση των ορίων και την ομαλοποίηση του μίσους. Ο πολιτισμός δεν μπορεί να είναι ένας χώρος για όσους τον εκμεταλλεύονται για να διαδώσουν μίσος» έγραψε στο X.

{https://x.com/MartaCienkowska/status/2044777688464855205}

Η απόφαση αυτή ακολούθησε προηγούμενη ακύρωση συναυλίας του στη Γαλλία, και πριν από εκεί στη Βρετανία, που του απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα παρά το γεγονός ότι είχε ανακοινωθεί ως headliner στο Wireless Festival.

Πέρυσι τον Φεβρουάριο, ο Κάνιε Γουέστ άρχισε να πουλάει μπλουζάκια με σβάστικα, κάνοντας το Shopify να κλείσει το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Τρεις μήνες αργότερα, κυκλοφόρησε το κομμάτι Heil Hitler.

Τον Ιανουάριο, πριν από την ανακοίνωση της ευρωπαϊκής του περιοδείας και την κυκλοφορία του τελευταίου του άλμπουμ, ο ράπερ ζήτησε συγγνώμη για τις πράξεις του σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε ως ολοσέλιδη διαφήμιση στην Wall Street Journal. «Δεν είμαι Ναζί ούτε αντισημίτης», έγραψε. «Αγαπώ τον εβραϊκό λαό».

Ο Γουέστ πρόσθεσε ότι είχε «χάσει την επαφή με την πραγματικότητα» λόγω της διπολικής του διαταραχής. Ωστόσο, η προώθηση των ναζιστικών συμβόλων αποτελεί ποινικό αδίκημα στην Πολωνία και όποιος κριθεί ένοχος για δημόσια προώθηση του ναζισμού είναι αντιμέτωπος με φυλάκιση έως και 3 χρόνια,

Τα σχόλια του ράπερ είναι ιδιαίτερα οδυνηρά στην Πολωνία, όπου υπό ναζιστική κατοχή κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Γερμανοί έχτισαν και λειτούργησαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης για να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους να δολοφονήσουν τους Εβραίους της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων τριών εκατομμυρίων Πολωνοεβραίων.

Η ίδια η πόλη Χορζόφ ήταν μια από τις πρώτες που εισέβαλαν οι γερμανικές δυνάμεις στην αρχή της σύγκρουσης τον Σεπτέμβριο του 1939.

Πριν από την ανακοίνωση για το στάδιο, ο εκπρόσωπος του υπουργού Πολιτισμού, Πιότρ Γιέντζεγιεφσκι, δήλωσε στο BBC ότι δεν ήταν εύκολη υπόθεση να μπλοκάρουν τη διενέργεια της συναυλίας, καθώς δεν υπήρχε ισχύων νόμος που να μπορεί να την εμποδίσει. Ωστόσο πρόσθεσε ότι το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών συμφώνησε ότι η συναυλία δεν έπρεπε να πραγματοποιηθεί.