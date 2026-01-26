Ο Κάνιε Γουέστ αποδίδει τον αντισημιτισμό σε τραυματισμό στο κεφάλι, που οδήγησε σε διπολική διαταραχή.

Ο Κάνιε Γουέστ, μέσω ολοσέλιδης καταχώρησης στη Wall Street Journal, ζητά συγγνώμη για την αντισημιτική συμπεριφορά του. «Δεν είμαι ναζιστής, ούτε αντισημίτης. Αγαπώ τους Εβραίους», γράφει μεταξύ άλλων.

«Προς εκείνους που πλήγωσα», είναι ο τίτλος του κειμένου του. Σε αυτό, αποδίδει τις εμπρηστικές ενέργειές του- από προσβλητικές δηλώσεις μέχρι πώληση T-shirt με τη σβάστικα- στη διπολική διαταραχή που σύμφωνα με τον ίδιο ανέπτυξε επειδή γιατροί απέτυχαν να διαγνώσουν τραυματισμό στον μετωπιαίο λοβό που υπέστη σε τροχαίο ατύχημα το 2002.

Εξαιτίας της διαταραχής «έχασα την επαφή με την πραγματικότητα» γράφει και συμπληρώνει ότι τον προσέλκυσε «το πιο καταστροφικό σύμβολο που θα μπορούσα να βρω, η σβάστικα».

Παρότι το 2023 είχε ζητήσει συγγνώμη στην εβραϊκή κοινότητα, ο Ye- όπως είναι το σημερινό όνομα του ράπερ- άρχισε να πουλάει μπλουζάκια με τη σβάστικα τον Φεβρουάριο του 2025, με συνέπεια το Shopify να «κατεβάσει» το ηλεκτρονικό κατάστημά του.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Μάιο, κυκλοφόρησε τραγούδι με τίτλο «Heil Hitler», που περιελάμβανε απόσπασμα από ομιλία του Αδόλφου Χίτλερ και εξήρε τον ηγέτη των Ναζί. Το τραγούδι απαγορεύθηκε στη Γερμανία- με βάση τη νομοθεσία κατά της ρητορικής μίσους και του εξτρεμισμού- αλλά έγινε viral. Επίσης, ο Γουέστ έχει αρνηθεί το Ολοκαύτωμα.

«Μία από τις δύσκολες πτυχές της διπολικής διαταραχής τύπου 1 είναι οι στιγμές αποσύνδεσης- πολλές από τις οποίες ακόμα δεν μπορώ να θυμηθώ- που οδήγησαν σε κακή κρίση και απερίσκεπτη συμπεριφορά, η οποία συχνά μοιάζει με εξωσωματική εμπειρία», γράφει ο Κάνιε Γουέστ.

«Μετανιώνω και είμαι βαθιά ταπεινωμένος από τις ενέργειές μου σε αυτή την κατάσταση και δεσμεύομαι ότι θα αναλάβω τις ευθύνες μου, θα λάβω θεραπεία και θα αλλάξω ουσιαστικά. Όμως, αυτό δεν δικαιολογεί τι έκανα», συνεχίζει και προσθέτει: «Δεν είμαι ναζιστής, ούτε αντισημίτης. Αγαπώ τους Εβραίους».

Σχετικά με το τροχαίο ατύχημα που είχε το 2002, αναφέρει ότι οι γιατροί έδωσαν προσοχή στο κάταγμα που υπέστη στη γνάθο, αλλά «ο βαθύτερος τραυματισμός, αυτός στο κρανίο μου, πέρασε απαρατήρητος».

Σύμφωνα με τον Ye, ο τραυματισμός αυτός διαγνώστηκε σωστά το 2023. «Αυτή η ιατρική παράλειψη προκάλεσε σοβαρή βλάβη στην ψυχική υγεία μου και οδήγησε στη διάγνωση της διπολικής διαταραχής τύπου 1». Ο ράπερ διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή το 2016.

Κάνιε Γουέστ: Τετράμηνο μανιακό επεισόδιο κατέστρεψε τη ζωή μου

Στο κείμενό του, ο Κάνιε Γουέστ αναφέρει ότι στις αρχές του 2025 βίωσε ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο «ψυχωτικής, παρανοϊκής και παρορμητικής συμπεριφοράς, που κατέστρεψε τη ζωή μου», το οποίο τον οδήγησε σε αυτοκτονικές τάσεις. Αφού έφτασε στον πάτο τους τελευταίους μήνες, η σύζυγός του, Μπιάνκα Σενσόρι, τον παρότρυνε να ζητήσει βοήθεια, συμπληρώνει.

«Η διπολική διαταραχή έχει το δικό της αμυντικό σύστημα. Άρνηση. Όταν είσαι μανιακός, δεν πιστεύεις ότι είσαι άρρωστος. Νομίζεις πως όλοι οι άλλοι αντιδρούν υπερβολικά. Νιώθεις ότι βλέπεις τον κόσμο πιο καθαρά από ποτέ, όταν στην πραγματικότητα χάνεις εντελώς τον έλεγχο», τονίζει.

«Το πιο τρομακτικό σε αυτή τη διαταραχή είναι όταν σου λέει “δεν χρειάζεσαι βοήθεια”. Σε τυφλώνει, αλλά σε πείθει ότι έχεις διορατικότητα. Νιώθεις δυνατός, σίγουρος, ασταμάτητος», συμπληρώνει.

Ο ράπερ εξομολογείται ότι φέρθηκε «με τον χειρότερο τρόπο» σε κάποιους από τους ανθρώπους που αγαπά πιο πολύ. «Υπέμειναν τον φόβο, τη σύγχυση, την ταπείνωση και την εξάντληση της προσπάθειας να έχουν κάποιον που, κατά καιρούς, ήταν αγνώριστος», προσθέτει.

Επίσης, ζητά συγγνώμη από τη μαύρη κοινότητα. Τα τελευταία χρόνια είχε κάνει δηλώσεις πως η δουλεία «ήταν επιλογή» και φορούσε T-shirt με το σύνθημα «οι ζωές των λευκών μετράνε». «Αναμφισβήτητα, η μαύρη κοινότητα αποτελεί το θεμέλιο του ποιος είμαι. Λυπάμαι τόσο που σας απογοήτευσα. Μας αγαπώ», αναφέρει.

Ο Ye λέει ότι βρήκε παρηγοριά διαβάζοντας σε φόρουμ του Reddit τις εμπειρίες άλλων ανθρώπων που έχουν βιώσει μανιακά και καταθλιπτικά επεισόδια. «Διάβασα τις ιστορίες και συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουν μόνος. Δεν είμαι μόνο εγώ που καταστρέφω ολόκληρη τη ζωή μου μια φορά τον χρόνο, παρότι παίρνω φάρμακα κάθε ημέρα και οι λεγόμενοι καλύτεροι γιατροί του κόσμου μου είχαν πει ότι δεν είμαι διπολικός, αλλά απλώς βιώνω “συμπτώματα αυτισμού”», τονίζει.

Η φαρμακευτική αγωγή, η ψυχοθεραπεία, η γυμναστική και η «καθαρή ζωή» τον βοήθησαν να βρει διαύγεια και τον ενθάρρυναν να διοχετεύσει τις προσπάθειές του στη δημιουργία «θετικής, ουσιαστική τέχνης», προσθέτει.

«Δεν ζητάω συμπόνοια ή ανοχή, παρότι λαχταρώ να κερδίσω τη συγχώρεσή σας. Σήμερα γράφω απλά για να ζητήσω την υπομονή και την κατανόησή σας καθώς βρίσκω τον δρόμο της επιστροφής», καταλήγει ο Κάνιε Γουέστ.

Πηγή: Guardian