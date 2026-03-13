Η στιγμή που ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ διέκοψε συνέντευξη, επειδή τον ζήτησε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, έδινε συνέντευξη, όταν ξαφνικά συνεργάτιδά του τον ενημέρωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον ήθελε αμέσως.

«Συγγνώμη, ο πρόεδρος σας θέλει αμέσως», ακούγεται να λέει στο βίντεο μια γυναίκα, την ώρα που ο Μπέσεντ παραχωρούσε συνέντευξη σε podcast. «Κανένα πρόβλημα, τα λέμε λίγο», του είπε ο δημοσιογράφος, Γουίλφρεντ Φριστ.

Ο υπουργός Οικονομικών πήγε στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, όπου τον περίμενε ο Ντόναλντ Τραμπ και επέστρεψε έπειτα από περίπου 1,5 ώρα. «Πώς ήταν ο πρόεδρος, ήταν πιεσμένος;», ρώτησε ο δημοσιογράφος τον Μπέσεντ.

«Όχι, ήταν σε πολύ καλή διάθεση, η ιρανική επιχείρηση είναι πολύ μπροστά από το πρόγραμμα», απάντησε ο Αμερικανός υπουργός και σημείωσε πως επειδή «έχω έναν έφηβο που σκέφτεται να καταταγεί, θα εμπιστευόμουν τη ζωή του παιδιού μου στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ, του αρχηγού γενικού επιτελείου και του υπουργού Πολέμου».

