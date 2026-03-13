Οι Αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένη έρευνα σε 16 κελιά.

Επιχείρηση στις φυλακές Μαλανδρίνου πραγματοποίησε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, 13/03, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο ερευνών για παράνομες δραστηριότητες εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά τέσσερις κρατούμενοι, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 16 κελιά.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, καθώς και αστυνομικός σκύλος. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια, ένα αυτοσχέδιο σουβλί, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, φορτιστής κινητών τηλεφώνων, κρίκος με τρία κλειδιά, καθώς και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα αντικείμενα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εξέταση.