Ο Τσίπρας απέκλεισε και πάλι την συνεργασία κομμάτων, εκθέτοντας τον επικεφαλής της Κουμουνδούρου- Πόσο πιθανή είναι η παραίτηση;

Με την ησυχία πριν την τρικυμία μοιάζει αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην Κουμουνδούρου.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επανάφερε προχθές το θέμα της συμπόρευσης ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), ,πλην όμως ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξή του στο Συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου το απέρριψε κατηγορηματικά ως ενδεχόμενο.

«Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Δεν έχουμε προ κρατημένες θέσεις μπίζνες. Α, όχι, δεν έχουμε», είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. -και συνέχισε: «Συγκροτούμε τα συλλογικά μας όργανα. Τα Συλλογικά μας όργανα θα αποφασίσουν για όλα στην ώρα τους. Βλέπετε ότι υπάρχει πολύ σημαντικό νέο έμψυχο δυναμικό. Η πολιτική ζωή του τόπου χρειάζεται ανανέωση. Νέα πρόσωπα τα οποία μπορούν να σταθούν. Νέα πρόσωπα τα οποία μπορεί να κάνουν και λάθη, αλλά κανείς όταν επιχειρεί δεν είναι αλάνθαστος. Κυρίως όμως πρόσωπα τα οποία είναι καθαρά, που είναι έντιμα, που μπαίνουν στην πολιτική για να προσφέρουν και όχι να κερδίσουν έναν βουλευτικό μισθό. Αυτό κατά την άποψή μου είναι το πιο σημαντικό. Και πιστεύω ότι τις πρώτες μέρες η ανταπόκριση των πολιτών είναι πάρα πολύ θετική σε όλο αυτό».

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν άφησε κανένα περιθώριο «εκθέτοντας» τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για την πρόταση που έφερε στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του καθώς οι περισσότεροι πίστεψαν ότι ήταν σε συνεννόηση με τον πρώην πρωθυπουργό. Τώρα όμως αποδεικνύεται ότι τίποτε τέτοιο δεν ίσχυε, καμία συμφωνία δεν είχε γίνει.

Τι θα συμβεί λοιπόν πλέον;

-Τα περισσότερα στελέχη της πλειοψηφίας θα αρχίσουν να αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ και σταδιακά να εγγράφονται στην ΕΛ.Α.Σ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Θεσμικοί παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ θα αντικατασταθούν σε ένα γενικότερο ανασχηματισμό της ηγετικής ομάδας ή θα παραιτηθούν. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά τον γραμματέα του κόμματος Στέργιο Καλπάκη που παραιτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης σταμάτησε τις ραδιοτηλεοπτικές του εμφανίσεις ενώ είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα παραμείνει ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος επικεφαλής του πολιτικού γραφείου του προέδρου, ο Διονύσης Καλαματιανός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ούτω καθεξής.

-Η μειοψηφία του κόμματος με επικεφαλής τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παππά και Ρένα Δούρου θα θέσει και επισήμως θέμα Σωκράτη Φάμελλου ενώ δεν πρέπει να ξεχνούμε πως ο «αψύς Σφακιανός» έχει δώσει πριν από μερικές μέρες διορία δέκα ημερών, «χοντρικά» ως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας δηλαδή, προκειμένου να φέρει ...«συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα», διαφορετικά προφανώς θα θέσει θέμα ηγεσίας.

-Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν και οι ανεξαρτητοποιήσεις ή και παραιτήσεις βουλευτών.

Τι θα πράξει ο Φάμελλος;

Το ερώτημα είναι πλέον πώς θα αντιδράσει ο Σωκράτης Φάμελλος σε όλα αυτά:

-Θα αλλάξει το κέντρο αποφάσεων του κόμματος; Εκπρόσωπο Τύπου, επικεφαλής του Γραφείου του, γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας;

-Θα φέρει ο ίδιος πρόταση μη καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και στήριξης του κόμματος του Αλ. Τσίπρα;

Τα δυο ενδεχόμενα

Δυο όμως είναι τα πραγματικά ερωτηματικά από τη στιγμή που θα αρχίσουν οι μαζικές αποχωρήσεις μελών της Κεντρικής Επιτροπής από τον ΣΥΡΙΖΑ:

Πρώτον, θα υποβάλλει ο Σ. Φάμελλος παραίτηση από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ;

Και δεύτερον, σε ποια χρονική περίοδο η ομάδα Πολάκη-Παππά-Δούρου θα αποτελέσουν πλειοψηφία στον ΣΥΡΙΖΑ θέτοντας θέμα ηγεσίας;

Η εναλλακτική λύση της νυν μειοψηφίας

Σε περίπτωση πάντως που ο Σ. Φάμελλος έφερνε πρόταση στήριξης του κόμματος Τσίπρα και μη καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και η πρόταση ελάμβανε την πλειοψηφία, πέραν των σφοδρών συγκρούσεων που θα υπήρξαν, η ομάδα Πολάκη-Παππά- Δούρου θα είχε μια και μόνο επιλογή: Την ίδρυση νέου κόμματος υπό την ηγεσία του Παύλου Πολάκη ώστε να έχει πιθανότητες κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.