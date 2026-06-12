Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Ζάκυνθο οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Οι αρχές εντόπισαν μυστική κρύπτη πίσω από ψευδοτοίχο, κατασχέτοντας 9 πιστόλια, περισσότερα από 2.300 φυσίγγια, χρυσές λίρες και πλήθος άλλων αντικειμένων.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και στη πώληση όπλων προχώρησαν στελέχη του «ελληνικού FBI» στη Ζάκυνθο.



Ειδικότερα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις- διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, με τον έναν 41χρονο να αποτελεί το αρχηγικό μέλος, ο οποίος συντόνιζε τη δραστηριότητα της ομάδας στην παράνομη διακίνηση όπλων, με άμεσους συνεργάτες τον έτερο 41χρονο και τον 19χρονο.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων με τη συνδρομή Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, εντοπίσθηκαν ειδικά διαμορφωμένες ντουλάπες υπνοδωματίων, με κρύπτη από ψευδοτοίχο, ο οποίος άνοιγε μέσω ειδικού ηλεκτρικού μηχανισμού με χρήση κωδικού. Εντός των κρυπτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν λειτουργικά πιστόλια, γεμιστήρες, χιλιάδες φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και άλλα σχετικά αντικείμενα.

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Επιπλέον, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη 66χρονος, καθώς είχε στην κατοχή του κυνηγετικό όπλο, αλεξίσφαιρο γιλέκο, 23 φυσίγγια και πτυσσόμενο γκλοπ, ενώ συνελήφθη και 40χρονος για κατοχή μικροποσότητας κοκαΐνης.

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Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο ανωτέρω συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων και σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

9 λειτουργικά πιστόλια,

22 γεμιστήρες πιστολιών,

2.372 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

κιτ μετατροπής πιστολιού σε τυφέκιο,

ζεύγος χειροπέδες και σιδερογροθιά,

4 αναδιπλούμενοι σουγιάδες και 3 μαχαίρια με θήκες μεταφοράς,

μηχανισμός ενεργοποίησης της κρύπτης,

τσεκούρι με θήκη,

13χρυσές λίρες Αγγλίας,

πλήθος καρτών εταιρείας,

δαχτυλίδι, ρολόι χειρός,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

ασύρματος,

2 κουτιά κινητού τηλεφώνου,

2 καταγραφικά ασφαλείας,

2 φορητοί αποθηκευτικοί χώροι,

διάφορα έγγραφα και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Σημειώνεται ότι οι συλληφθέντες, καθώς και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα, ενώ σε 2 από αυτούς έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο για την πλήρη διακρίβωση του εύρους δράσης της εγκληματικής οργάνωσης συνεχίζεται.