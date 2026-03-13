Το ειδεχθές έγκλημα στα Εξάρχεια έγινε το 2017, από την οικιακή βοηθό του θύματος.

Στη σύλληψη μίας 38χρονης, για τη δολοφονία του 92χρονου στα Εξάρχεια το 2017, προχώρησε η αστυνομία με την κατηγορία της συνέργειας.

Για την υπόθεση είχε συλληφθεί μία 33χρονη, η οποία ήταν οικιακή βοηθός του 92χρονου, ύστερα από καταγγελία του εργοδότη της ότι είχε κλέψει τρεις πλάκες χρυσού από το θύμα. Από δείγματα DNA που βρέθηκαν στον χώρο, προέκυψε ότι η οικιακή βοηθός εμπλέκεται ενεργά στον θάνατο του 92χρονου.

Στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, κατόπιν έρευνας, έφτασαν στα ίχνη της 38χρονης, η οποία όπως αποκαλύφθηκε ήταν συνεργός της 33χρονης στο ειδεχθές έγκλημα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία όπου θα απολογηθεί.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 92χρονος, ο οποίος κατοικούσε στα Εξάρχεια, εντοπίστηκε τον Αύγουστο του 2017 νεκρός στο υπνοδωμάτιο του και δεμένος πισθάγκωνα με υφασμάτινη ζώνη. Ο άνδρας βρέθηκε λίγο μετά τις 12.00 το μεσημέρι από την ανιψιά του και δεν έφερε ίχνη κακοποίησης. Επάνω στο κεφάλι του ήταν τοποθετημένα, μαξιλάρια, ένα παντελόνι και διάφορα άλλα τεμάχια υφάσματος. Παράλληλα σε κοντινή απόσταση από το πτώμα βρέθηκε ένα μαχαίρι.