Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΟΛΟΙ Digital», μια εθνική πρωτοβουλία ψηφιακής εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, με στόχο την ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων και την ενεργή συμμετοχή όλων στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 15 Μαρτίου μέσω της πλατφόρμας empower.gov.gr.

Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με βασικές λειτουργίες της τεχνολογίας και του διαδικτύου, όπως η ασφαλής πλοήγηση, η χρήση εφαρμογών επικοινωνίας και κοινωνικών δικτύων, η πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους μέσω του gov.gr καθώς και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε 195 Κόμβους Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ενδυνάμωσης σε όλη τη χώρα, σε δημοτικές δομές και οργανώσεις ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα, λειτουργούν 120 Κόμβοι για Ηλικιωμένους (65 ετών και άνω) σε δημοτικές δομές όπως ΚΑΠΗ & Λέσχες Φιλίας σε 103 Δήμους καθώς και (50% και άνω) σε δομές της Ε.Σ.Α.με.Α., του ΙΝ-ΕΣΑμεΑ, σε οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και πιστοποιημένους φορείς αναπηρίας.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Επισκέπτονται την πλατφόρμα empower.gov.gr από υπολογιστή, tablet ή κινητό τηλέφωνο. Επιλέγουν την κατηγορία αίτησης: «Υποβολή αιτήσεων για ηλικιωμένους» ή «Υποβολή αιτήσεων για άτομα με αναπηρία» . Συνδέονται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet . Επιβεβαιώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και πατούν «Συνέχεια» . Δηλώνουν αν η αίτηση αφορά τους ίδιους ή γίνεται για λογαριασμό τρίτου προσώπου. Συμπληρώνουν τα βασικά στοιχεία της αίτησης, όπως ΑΦΜ και ΑΜΚΑ . Επιλέγουν τον Δήμο στον οποίο επιθυμούν να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση. Επιλέγουν τον Κόμβο Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ενδυνάμωσης όπου θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα. Συμπληρώνουν τα υπόλοιπα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης. Ελέγχουν προσεκτικά την αίτηση και επιλέγουν «Υποβολή» .

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αίτηση καταχωρείται στο σύστημα και εκδίδεται ο Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.), τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διατηρήσουν για τυχόν υποστήριξη σχετικά με την αίτησή τους.

Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν την αίτησή τους έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δηλαδή μέχρι τις 15 Μαρτίου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και το ΙΝ-ΕΣΑμεΑ, και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.