Η ποινικοποίηση διαφορετικών απόψεων δεν είναι μέρος της ταυτότητάς μας αναφέρει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τη διαγραφή του βουλευτή Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, εκφράζοντας προβληματισμό για τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Σε δήλωσή του, ο ευρωβουλευτής υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ, ήδη από την περίοδο της Μεταπολίτευση, συνέβαλε καθοριστικά στην εμπέδωση της εσωκομματικής δημοκρατίας, επιτρέποντας την ελεύθερη έκφραση διαφορετικών απόψεων στο εσωτερικό του.

Όπως σημείωσε, η πολυφωνία υπήρξε διαχρονικά στοιχείο δύναμης για το κόμμα, το οποίο – όταν αξιοποίησε αυτή τη δυνατότητα – κατέγραψε νικηφόρες πολιτικές πορείες. Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο η διατύπωση διαφορετικής άποψης, ιδιαίτερα σε περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, να οδηγεί σε πειθαρχικές κυρώσεις όπως οι διαγραφές.

Ο κ. Παπανδρέου τόνισε ακόμη ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί «μονοπρόσωπο κόμμα», αλλά έναν πολιτικό οργανισμό που βασίζεται σε αρχές, αξίες και συλλογικές διαδικασίες. Υπογράμμισε, τέλος, ότι το κόμμα έχει ανάγκη από ενότητα και διεύρυνση και όχι από κινήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε συρρίκνωση της πολιτικής του παρουσίας.

Ολόκληρη η δήλωση

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το ΠΑΣΟΚ, ιστορικά, θεμελίωσε στην πράξη την αρχή της Δημοκρατίας στο εσωτερικό των κομμάτων στην Μεταπολίτευση.

Η έκφραση διαφορετικών απόψεων στο εσωτερικό του, υπήρξε διαχρονικά πλούτος, που, όποτε τον επέλεξε, το οδήγησε μόνο σε νικηφόρες πορείες.

Αν η διατύπωση μίας διαφορετικής άποψης και δη σε περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, ποινικοποιείται και οδηγεί αυτόματα σε διαγραφές, αυτό δεν είναι μέρος της ταυτότητάς μας.



Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα μονοπρόσωπο κόμμα. Έχει αρχές, αξίες και διαδικασίες. Εν προκειμένω έχει και ανάγκη ενότητας και διεύρυνσης, για την οποία θα μιλήσουμε άλλη στιγμή. Για τώρα όμως, σίγουρα δεν έχει ανάγκη συρρίκνωσης.»