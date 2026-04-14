Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεπιβεβαιώσει τη δέσμευσή της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της θρησκευτικής ελευθερίας και του πλουραλισμού, καλώντας σε ενιαία και αποφασιστική στάση απέναντι στη βία.

Έκτακτο ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προστασία των Χριστιανών της Συρίας ζητά ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου, με επιστολή που απέστειλε προς τους συναδέλφους του.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Παπανδρέου εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις και τα περιστατικά βίας που, όπως αναφέρει, πλήττουν χριστιανικές κοινότητες αλλά και άλλες θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες στη Συρία. Ο ευρωβουλευτής κάνει λόγο για στοχευμένες επιθέσεις, αναγκαστικούς εκτοπισμούς και περιστατικά ατιμωρησίας, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση στις πληγείσες περιοχές επιδεινώνεται.

Όπως υπογραμμίζει, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της θρησκευτικής ελευθερίας και του πλουραλισμού, ζητώντας την υιοθέτηση ενιαίας και σαφούς στάσης απέναντι στη βία. Παράλληλα, καλεί το Ευρωκοινοβούλιο να καταδικάσει τις επιθέσεις και να στηρίξει πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την ασφάλεια των μειονοτήτων και θα συμβάλουν στην απόδοση ευθυνών για τα περιστατικά παραβίασης δικαιωμάτων. Η πρωτοβουλία του κ. Παπανδρέου εντάσσεται, όπως τονίζει, στη διαρκή προσπάθεια για την υπεράσπιση των ευάλωτων πληθυσμών και την προώθηση της σταθερότητας στη Συρία.

Αναλυτικά η επιστολή του Ν. Παπανδρέου:

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ελπίζω να είστε καλά.

Υπό το φως των πρόσφατων και βαθιά ανησυχητικών εξελίξεων που επηρεάζουν τις χριστιανικές κοινότητες στη Συρία, θα ήθελα να προτείνω ένα επείγον ψήφισμα επί των πρόσφατων επιθέσεων ενάντια στους Χριστιανούς της Συρίας στην συνεδρίαση της Ολομέλειας τον Απρίλιο.

Αυτές οι επιθέσεις έλαβαν χώρα μόλις μερικές ημέρες πριν το Πάσχα, την πιο σημαντική γιορτή για τους Χριστιανούς, μια περίοδο που παραδοσιακά σηματοδοτεί την περισυλλογή και την λατρεία. Στοχεύοντας κοινότητες σε μια τέτοια σημαντική περίοδο ενισχύεται ο φόβος και υπογραμμίζεται η ιδιαίτερη ευαλωτότητα αυτών των πληθυσμών.

Υπάρχουν ανησυχητικές και επαναλαμβανόμενες αναφορές στοχευμένης βίας, αναγκαστικής μετατόπισης και παράνομης κατάσχεσης περιουσίας, που επηρεάζουν χριστιανικές κοινότητες κατά μήκος διαφόρων περιοχών της Συρίας. Αυτές οι ενέργειες φαίνεται να διαπράττονται από ριζοσπαστικές ισλαμιστικές ομάδες και άλλα εξτρεμιστικά στοιχεία, απλώνοντας έτσι την συνεχιζόμενη αστάθεια και το κενό ασφαλείας στην χώρα. Συνολικά αυτές οι εξελίξεις υποδηλώνουν μια επιδείνωση της κατάστασης για τις ευάλωτες κοινότητες στην περιοχή.

Ως ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, έχουμε υποστηρίξει σθεναρά την προστασία των μειονοτήτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του πλουραλισμού. Σε μια περίοδο όπου οι θρησκευτικές και οι εθνοτικές κοινότητες αντιμετωπίζουν νέες απειλές, είναι ζωτικής σημασίας ότι επανεπιβεβαιώνουμε την προσήλωσή μας και μιλάμε με καθαρή και ενιαία φωνή.

Εξ αυτού του λόγου προτείνω ένα επείγον ψήφισμα, το οποίο θα καταδικάζει τις πρόσφατες επιθέσεις και όλες τις μορφές βίας κατά των χριστιανικών κοινοτήτων και άλλων μειονοτήτων στη Συρία, θα καλεί σε προστασία όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων και θα σε διασφάλιση της ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης, θα απαιτεί την λογοδοσία για τους δράστες και την υποστήριξη των προσπαθειών για τερματισμό της ατιμωρησίας, θα ασκεί πίεση στις συριακές Αρχές να διασφαλίσουν την προστασία όλων των κοινοτήτων και να αποτρέψουν περαιτέρω βία και θα υπογραμμίζει τον ρόλο της ΕΕ στο να προάγει την σταθερότητα, την επανένωση και την συμπεριληπτική διακυβέρνηση της Συρίας.



Μια τέτοια πρωτοβουλία δείχνει πως η Ομάδα μας παραμένει αυστηρά προσηλωμένη στην υπεράσπιση των ευάλωτων πληθυσμών και την διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις.