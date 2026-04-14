Το ρεπορτάζ, αποκαλύπτει ένα οργανωμένο σύστημα παράνομων επαναπροωθήσεων στον Έβρο, στο οποίο η ελληνική αστυνομία φέρεται να στρατολογεί μετανάστες από χώρες όπως το Πακιστάν, η Συρία και το Αφγανιστάν, ως ανεπίσημους «μισθοφόρους».

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το ζήτημα των καταγγελλόμενων pushbacks στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μετά από δημοσίευμα του BBC που προκαλεί έντονη συζήτηση σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο.

Το ρεπορτάζ του βρετανικού δικτύου, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την οργάνωση Consolidated Rescue Group (CRG), αναφέρεται σε σοβαρούς ισχυρισμούς σχετικά με πρακτικές αποτροπής ή επιστροφής μεταναστών από τα ελληνικά σύνορα προς την Τουρκία. Σύμφωνα με όσα επικαλείται η έρευνα, γίνεται λόγος για ύπαρξη ανεπίσημων ομάδων που φέρονται να εμπλέκονται σε επιχειρησιακές δράσεις στα σύνορα, καθώς και για ανταλλάγματα που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, συνδέονται με τη συμμετοχή τους. Το BBC αναφέρει επίσης ότι βασίζεται σε μαρτυρίες και εσωτερικά έγγραφα, τα οποία αποδίδουν συγκεκριμένες πρακτικές σε επιχειρήσεις που φέρονται να πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια. Στο ίδιο πλαίσιο καταγράφονται καταγγελίες για χρήση βίας και κακομεταχείριση μεταναστών, οι οποίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα γίνεται αναφορά και σε ευρωπαϊκούς μηχανισμούς παρακολούθησης θεμελιωδών δικαιωμάτων, οι οποίοι έχουν στο παρελθόν επισημάνει την ανάγκη διερεύνησης περιστατικών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με αφορμή το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ο Κώστας Αρβανίτης κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να ενημερωθεί για τις ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει η Κομισιόν σχετικά με τις καταγγελίες, αλλά και για τα μέτρα που σχεδιάζονται προκειμένου να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ελέγχου, διαφάνειας και έγκαιρης παρέμβασης στα σύνορα της Ε.Ε.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Κ. Αρβανίτη

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Άρθρο 144 του Κανονισμού

Κωνσταντίνος Αρβανίτης (The Left)

Θέμα: Μετανάστες-ανεπίσημοι μισθοφόροι των ελληνικών Αρχών συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μαζικών επαναπροωθήσεων

Σημερινό δημοσίευμα του BBC (1) αποκαλύπτει ότι ελληνικές Αρχές επιβολής του νόμου χρησιμοποιούν μετανάστες για να τις επικουρούν σε επιχειρήσεις μαζικής επαναπροώθησης εκατοντάδων άλλων μεταναστών εβδομαδιαίως στα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα. Οι μασκοφόροι μισθοφόροι στρατολογούνται από χώρες όπως το Πακιστάν, η Συρία, και το Αφγανιστάν, και ως ανταμοιβή λαμβάνουν μετρητά, τιμαλφή, και κινητά τηλέφωνα που έχουν λεηλατηθεί από άλλους μετανάστες, καθώς και έγγραφα τα οποία επιτρέπουν τη διέλευσή τους από την Ελλάδα. Επιβεβαιώνοντας παλιότερους (2022) σχετικούς ισχυρισμούς του Lighthouse Reports αλλά και την ίδια την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του FRONTEX, το ρεπορτάζ επικαλείται εσωτερικά αστυνομικά έγγραφα στα οποία περιγράφεται η ανεπίσημη στρατολόγηση των λεγόμενων μισθοφόρων μεταναστών ήδη από το 2020, η οποία διατάχθηκε και επιβλεπόταν από ανώτερους αξιωματικούς. Στα ευρήματα συγκαταλέγονται καταγγελίες για ακραία βία, με μαρτυρίες να αναφέρουν ότι μετανάστες και αιτούντες άσυλο απογυμνώθηκαν, ληστεύτηκαν, ξυλοκοπήθηκαν μέχρι λιποθυμίας, και υπέφεραν μέχρι και σεξουαλικές επιθέσεις. Παρότι ο Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε άγνοια για τους ισχυρισμούς περί χρήσης μισθοφόρων, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της ερευνητικής ομάδας, «δεν υπάρχει στρατιώτης, αστυνομικός ή αξιωματικός της Frontex που να υπηρετεί εδώ στον Έβρο και να μην γνωρίζει ότι πραγματοποιούνται pushbacks.». Κατόπιν τούτων, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Τι ενέργειες προτίθεται να αναλάβει σε σχέση με τα καταγγελθέντα;

2. Πώς σκοπεύει να βελτιώσει τις διαδικασίες έγκαιρης παρέμβασης και αποτροπής σε αντίστοιχες/συναφείς περιπτώσεις;

(1) https://www.bbc.com/news/articles/c86vpq42dl0o