«Σπάει τη σιωπή του» ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Την πρώτη του συνέντευξη (τηλεόραση «Αντένα», στις 8.20 το πρωί) παραχωρεί μετά από ημέρες ο Σωκράτης Φάμελλος και ενώ τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αναμένουν με αγωνία τι ακριβώς θα πει για το μέλλον του κόμματός του.

Ο επικεφαλής της Κουμουνδούρου είχε επιλέξει εδώ και κάμποσες ημέρες να αποφεύγει τις συνεντεύξεις καθώς -προφανώς- δεν είχε αποφασίσει πώς θα τοποθετηθεί για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και για το αν το κόμμα που ηγείται θα κατέβει στις εκλογές ή όχι.

«Σπάζοντας τη σιωπή του» ο Σωκράτης Φάμελλος αναμένεται να σχολιάσει για πρώτη φορά το κόμμα Τσίπρα, ενώ έχει μεγάλο ενδιαφέρον το τι ακριβώς θα πει για τον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός του το άλλο Σάββατο.

Θα ξεκαθαρίσει τη θέση του ο Σ. Φάμελλος ή θα θολώσει τα νερά παίρνοντας παράταση ενόψει της 6ης Ιουνίου;

Σε κάθε περίπτωση η ώρα των αποφάσεων έχει φτάσει...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.