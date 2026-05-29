Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η ενεργοποίηση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, με την κυβέρνηση να απαντά στις επικρίσεις του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η αξιωματική αντιπολίτευση επιτίθεται όχι για μια πολιτική που απέτυχε να υλοποιηθεί, αλλά για ένα έργο που βρίσκεται πλέον σε τροχιά ολοκλήρωσης.

Κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ υπήρξε ο πολιτικός φορέας του νόμου Κατσέλη, ενός πλαισίου που, όπως σημειώνουν, παρουσιάστηκε ως ασπίδα προστασίας για τους αδύναμους δανειολήπτες, χωρίς όμως να καταφέρει να διασφαλίσει αποτελεσματικά τους πραγματικά ευάλωτους, ενώ παράλληλα επέτρεψε την εκμετάλλευση των διατάξεών του από στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Απαντώντας στις αιτιάσεις για τις καθυστερήσεις στη λειτουργία του Φορέα, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο εγχείρημα, το οποίο συνδυάζει κοινωνική πολιτική, τραπεζικές διαδικασίες, διαχείριση χιλιάδων ακινήτων και ιδιωτική χρηματοδότηση. Όπως αναφέρουν, η υλοποίηση του σχεδίου πραγματοποιείται μέσω σύμβασης παραχώρησης και ανταγωνιστικού διαλόγου, διαδικασίες που περιλαμβάνουν πολλαπλά στάδια και αυξημένες τεχνικές απαιτήσεις. Παράλληλα, τονίζουν ότι η περιορισμένη επενδυτική απόδοση του μοντέλου κατέστησε αναγκαίες σειρά παρεμβάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η αποτελεσματική λειτουργία του.

Στο ίδιο πλαίσιο, απορρίπτονται οι αναφορές του ΠΑΣΟΚ περί ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για επαναφορά γενικού καθεστώτος προστασίας της πρώτης κατοικίας. Σύμφωνα με την κυβερνητική πλευρά, δεν υφίσταται καμία σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που να επιβάλλει μια τέτοια ρύθμιση, χαρακτηρίζοντας τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς ως αβάσιμους τόσο νομικά όσο και ουσιαστικά.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, σε συνδυασμό με τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης των ευάλωτων οφειλετών. Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι η παραμονή των δικαιούχων στην κατοικία τους και η εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τη ρύθμιση των οφειλών τους.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ακόμη ότι κατά τη μεταβατική περίοδο έως την πλήρη ενεργοποίηση του Φορέα λειτούργησε το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα, μέσω του οποίου προβλέφθηκε αναστολή πλειστηριασμών και κρατική επιδότηση για την εξυπηρέτηση οφειλών ευάλωτων δανειοληπτών. Κατά την ίδια επιχειρηματολογία, κανένας ευάλωτος οφειλέτης δεν έμεινε χωρίς προστασία κατά το διάστημα αυτό.

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι η ολοκλήρωση ενός τόσο σύνθετου έργου ανατρέπει τις προβλέψεις όσων είχαν αμφισβητήσει εξαρχής τη δυνατότητα υλοποίησής του, υποστηρίζοντας ότι η πρόοδος του εγχειρήματος αποτελεί την πραγματική αιτία της πολιτικής κριτικής που δέχεται σήμερα.

