Σχόλιο του Γιώργου Γαβρήλου, Τομεάρχη Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή Αργολίδας, για τις ώρες εργασίας των εργαζομένων στην χώρα Ελλάδα και για το επίπεδο ζωής των εργαζομένων.

Με αφορμή στοιχεία της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ για τις ώρες εργασίας στην Ελλάδα, ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος άσκησε έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για το εργασιακό καθεστώς της Ελλάδας.

Όπως υποστηρίζει, οι Έλληνες εργαζόμενοι καταγράφουν από τις υψηλότερες ώρες εργασίας στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος ζωής και πίεση στα εισοδήματά τους.

Στη τοποθέτησή του αναφέρεται επίσης σε ζητήματα όπως οι εργασιακές συνθήκες, οι μισθοί, οι συντάξεις και η ακρίβεια, συγκρίνοντας την τρέχουσα περίοδο με τα χρόνια διακυβέρνησης 2015-2019.

Αναλυτικά το σχόλιο του κ. Γαβρήλου

«39,6 ώρες εβδομαδιαίως δουλεύουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες εργαζόμενοι, περίπου 4 ώρες παραπάνω δηλαδή από τον μέσο όρο της ΕΕ. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποδεικνύουν πως οι μισθωτοί της χώρας μας είναι στην κορυφή της αρνητικής ευρωπαϊκής λίστας ωρών εργασίας, ξεπερνώντας κατά πολύ την Βουλγαρία ή και την Πολωνία. Ενώ, ακόμη χειρότερη είναι η εικόνα για το πόσοι εργαζόμενοι, δουλεύουν πέραν του πενθημέρου: το 31,5% των μισθωτών αναγκάζεται πια να εργάζεται και τα Σαββατοκύριακα, εκτινάσσοντας και πάλι στην χώρα μας στην αρνητική πρώτη θέση της ΕΕ.

Κάποτε η παράταξη που είναι τώρα Κυβέρνηση κουνούσε καταφατικά το κεφάλι όταν η Τρόικα και οι θεσμοί έλεγαν τους Έλληνες εργαζόμενους τεμπέληδες. Και προφανώς δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι εδώ και 7 χρόνια ακολουθεί κατά γράμμα τις μνημονιακές συνταγές που καταρρακώνουν ακόμη περισσότερο την ποιότητα της εργασίας και των απολαβών των Ελλήνων.

Είναι αυτή η Κυβέρνηση που έφερε την 13ωρη εργασία σε έναν και δυο εργοδότες, που θεσμοθέτησε το 10ωρο και την 7ημερη εργασία, που ακύρωσε τον βάσιμο λόγο απόλυσης, που κατήργησε την αδιάσπαστη καλοκαιρινή άδεια, που νομοθέτησε τις απλήρωτες υπερωρίες, που διέλυσε την Επιθεώρηση Εργασίας, που επί των ημερών της καταγράφονται το ένα μαύρο ρεκόρ πίσω από το άλλο στα εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα, που αποδυνάμωσε τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Ας πει κάποιος στον κ. Μητσοτάκη ότι η είδηση πως οι Έλληνες είναι «πρωταθλητές» στις ώρες εργασίας, δεν είναι για να παινεύεται, αλλά για να σκύβει το κεφάλι από ντροπή. Γιατί την περίοδο 2019-2026 το καλάθι του νοικοκυριού αυξήθηκε κατά 60,7%, όταν ο κατώτατος μεικτός μισθός αυξήθηκε μόνο περίπου στο 40%- 22% πιο φτωχά κάθε μήνα τα νοικοκυριά δηλαδή εδώ και 7 χρόνια. Και ας του πει κάποιος ότι όταν οι συνταξιούχοι αναγκάζονται να επιστρέψουν πίσω στην εργασία, δεν είναι γιατί θέλουν να παραμείνουν «φρέσκοι» όπως μας είπε προχθές, είναι γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μέσα στον μήνα. Όλα αυτά είναι ξεκάθαρα στοιχεία μιας κοινωνίας σε κρίση επιβίωσης, σε βαθιά φτωχοποίηση και σε αδιέξοδο. Αυτό έχει καταφέρει στα Εργασιακά η ΝΔ.

Η ΝΔ που σήμερα τολμάει να κουνάει το δάχτυλο για την περίοδο της διακυβέρνησης 2015-2019, όταν εκείνη είχε κάνει καθεστώς τον ντροπιαστικό κατώτατο μισθό, που η τότε Κυβέρνηση κατήργησε. Ας καταλάβουν επιτέλους στο πανικοβλημένο Μαξίμου ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι ξέρουν ποιος έδωσε την 13η σύνταξη, που αυτή η κυβέρνηση κατήργησε. Ποιος μείωσε 7 πραγματικές μονάδες την ανεργία και δεν την έκρυψε πίσω από αλαλούμ στοιχεία, μαύρη αδήλωτη εργασία και αύξηση της μερικούς απασχόλησης. Ποιος υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των εργαζομένων με Νόμους-πλαίσιο κατά της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Ποιος επανάφερε πίσω στην δουλειά τους απολυμένους του Δημοσίου από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποιος άφησε πλεόνασμα 37δις. Ποιος κατάφερε πραγματικό ρυθμό ανάπτυξης 2%, χωρίς το «μαξιλαράκι» του Ταμείου Ανάπτυξης. Ποιος υπερασπίστηκε εκείνον τον κόσμο που εξαιτίας των πολιτικών της ΝΔ δεν είχε πρόσβαση στα Νοσοκομεία και σε δωρεάν ιατρική και φαρμακευτική κάλυψη, που δεν μπορούσε να αγοράσει ούτε τα αναγκαία, που ζεσταινόταν με μαγκάλια την ώρα που οι ίδιοι έλεγαν βάστα γερά- Γερούν.

Είναι η ίδια κοινωνία που δεν ξεχνά πως το πρώτο και δεύτερο Μνημόνιο περιέκοψε το 25% του ΑΕΠ και των εισοδημάτων της. Και είναι η ίδια κοινωνία που απαντά στις μετρήσεις κοινής γνώμης πριν το 2019, ζούσαν καλύτερα από ότι σήμερα.

Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δεν είναι Λωτοφάγοι, κύριε Μητσοτάκη. Είναι σκληρά εργαζόμενοι, που προσπαθούν να ζήσουν τα νοικοκυριά τους μέσα σε ένα σκληρό πλαίσιο ακρίβειας και συνεχών ανατιμήσεων και παγώματος μισθών και συντάξεων, απέναντι στο προκλητικό καθεστώς της δικής σας Κυβέρνησης που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, που μοιράζει σε κολλητούς δημόσιο χρήμα, που λέει ψέματα για την διακυβέρνηση 2015-2019. Το ψέμα όμως και η εξαπάτηση έχουν κοντά ποδάρια και αυτό θα γίνει πράξη σύντομα».