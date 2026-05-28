Βολές Φυτράκη για την φιέστα του υπ. Δικαιοσύνης που την ώρα που «κουρελιάζεται» το δίκαιο των ανηλίκων και τα φυλακισμένα παιδιά ξεπερνούν τα 100!

Ο γνωστός ποινικολόγος και πρώην Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής Ευτύχης Φυτράκης σχολιάζοντας την εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης με σκοπό να γίνει πιο φιλική η Δικαιοσύνη στα παιδιά, εξέφρασε την οργή του για τη «μεγαλοπρεπή φιέστα» που, όπως αναφέρει, στήθηκε την ώρα που «κουρελιάζεται» το δίκαιο των ανηλίκων και τα φυλακισμένα παιδιά ξεπερνούν τα 100!

Με ανάρτησή του στο fb που φέρει τον τίτλο «Θράσος πολύ, ντροπή καμία», ο Φυτράκης μιλά με σκληρή γλώσσα για την πολιτική του υπουργείου Δικαιοσύνης που «κερδοσκοπεί πάνω στον ποινικό λαϊκισμό κατά των παιδιών», αναφέροντας χαρακτηριστικά:

Είναι πραγματικά εξοργιστικό ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έστησε, προχθες, μια μεγαλοπρεπή φιέστα για την «φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη».

Είναι αυτό το Υπουργείο που κατακουρέλιασε το «Δίκαιο των ανηλίκων», εξαφανίζοντας κάθε έννοια μέριμνας και φροντίδας για το παιδί-παραβάτη.

Είναι αυτό το Υπουργείο που έχει κερδοσκοπίσει τόσα χρόνια πάνω στον ποινικό λαϊκισμό κατά των παιδιών.

Είναι αυτό το Υπουργείο που πρότεινε μέχρι και την ποινική ευθύνη από τα 12 έτη (ευτυχώς δεν πέρασε).

Τέλος είναι αυτό το Υπουργείο υπεύθυνο (μαζί μ' αυτό της Αστυνομίας) για το «γκούλαγκ» της Κασσαβέτειας.

Είναι αυτό που ευθύνεται γιατί τα φυλακισμένα παιδιά έσπασαν κάθε ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 100! Μπράβο.

Κι όμως: τολμά να στήνει «ταρατατζούμ» για την φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, σαρκάζοντας τον «σεβασμό προς την ανθρώπινη αξία».

Αναλυτικά η ανάρτησή του

