Η κυβέρνηση φαίνεται να δέχεται -και έξωθεν- πιέσεις για να νομοθετήσει ακόμη και εντός Ιουλίου - Ποια σενάρια εξετάζονται.

Στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, έχουν επιβληθεί 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ενώ όπως αποκάλυψε ο Γ. Φλωρίδης στόχος είναι να αυξηθεί η πραγματική ποινή από τα 25 στα 30 χρόνια. Η εξίσωση δεν είναι εύκολη.

Αφενός επειδή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει βάλει κόφτη στα 25 χρόνια, αφετέρου γιατί πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε η συγκεκριμένη διάταξη να έχει και αναδρομική ισχύ για να «πιάσει» τον Αλ. Γιωτόπουλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews εξετάζονται δύο σενάρια. Αυτό της αύξησης του ορίου φυλάκισης για όσους έχουν κατηγορηθεί για πάνω από μία δολοφονία ή του ηθικού αυτουργού σε δολοφονίες κατά συρροή.

Επί του παρόντος την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για να αποφασίσει αν θα μείνει ελεύθερος ή αν θα ξαναμπεί στη φυλακή με… συνοπτικές διαδικασίες.

Από τον παραπάνω συλλογισμό προκύπτει ότι δύσκολα θα παραμείνει ελεύθερος.

Λ.Ι.