Έναν επιπλέον λόγο είχαν οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα να χαμογελούν, πέρα από την προσέλευση του κόσμου στη χθεσινή εκδήλωση στο Θησείο, η οποία σύμφωνα με τους ίδιους άγγιξε περίπου τους 10.000 και θύμιζε, όπως μας είπαν, «την προεκλογική συγκέντρωση του Γενάρη του 2015».

Κι αυτός δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι, παρά την τεράστια κινητικότητα και την έντονη φημολογία των τελευταίων ημερών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα παρέμεινε μέχρι τέλους επτασφράγιστο μυστικό. Το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με συντομογραφία ΕΛΑΣ, δεν διέρρευσε από το στενό επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, ούτε «κάηκε» στα ΜΜΕ πριν από την επίσημη ανακοίνωση, κάτι που στο «στρατηγείο» της Λεωφόρου Αμαλίας θεωρούν μία μικρή, αλλά ιδιαίτερα σημαντική επικοινωνιακή νίκη.

Οι άνθρωποι του στενού περιβάλλοντός του έσπευδαν, πάντως, να διευκρινίσουν πως η λέξη «Συμπαράταξη» δεν παραπέμπει σε κομματικές συνενώσεις, αλλά σε μια ευρύτερη κοινωνική συμπαράταξη.

Σε ό,τι αφορά στην επιλογή του ονόματος, σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι έπεσαν αρκετές προτάσεις, ωστόσο μόνο το ΕΛΑΣ φαίνεται πως έκανε αμέσως «κλικ» στους στενούς συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού. Η αποδοχή ήταν τέτοια που η συζήτηση ουσιαστικά σταμάτησε εκεί και το όνομα «κλείδωσε» σχεδόν ακαριαία.

Μ. Καλ.