Πάνω από 22.000 παράλληλοι θεατές παρακολούθησαν live την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο μέσω YouTube, σε μια επίδοση που θεωρείται εξαιρετικά σπάνια για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα.

Η χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο μεταδόθηκε live, ως είθισται, από το επίσημο κανάλι του πρώην πρωθυπουργού και πλέον βρίσκεται ολόκληρη (διάρκειας 43:53’’) διαθέσιμη στο YouTube για όποιον θέλει να τη δει ξανά ή να ανατρέξει σε επιμέρους αποσπάσματα.

Αυτό που δεν συνηθίζεται είναι οι live viewers να ξεπερνούν τις 22.000. Κι όμως, όταν το ρολόι έδειχνε 21:11, οι παράλληλοι θεατές της ομιλίας έφτασαν τους 22.259, αριθμός που θεωρείται πρακτικά απλησίαστος για την ελληνική πολιτική σκηνή στο YouTube. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, το πραγματικό peak της μετάδοσης να ήταν ακόμη υψηλότερο, ωστόσο αυτός είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που έπεσε στην αντίληψή μας κατά τη διάρκεια του live.

Είναι ενδεικτικό πως ακόμη και σε κεντρικές προεκλογικές συγκεντρώσεις πολιτικών αρχηγών, τα αντίστοιχα live δεν πλησιάζουν τέτοιες επιδόσεις, γεγονός που αποτυπώνει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής.

