«Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη». Οι απαντήσεις από την Θεώνη Κουφονικολάκου.

Η επικεφαλής δημοσίων σχέσεων ινστιτούτου Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου, απάντησε για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου, μίλησε στο Action 24, για το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Όπως σημείωσε «για την Ελλάδα θέλουμε να δουλέψουμε. Τα πρόσωπα των ανθρώπων της ελληνικής κοινωνίας έχουμε στο μυαλό μας και αυτά μας ενδιαφέρουν. Αριστερή, γιατί σε όλο το φάσμα και σε όλη την πολυμορφία η Αριστερά ήταν ο μεγάλος πυλώνας της κοινωνικής Δικαιοσύνης ανέκαθεν. Και Συμπαράταξη γιατί θέλουμε κάθε δημοκρατικός πολίτης να μπορεί να ενταχθεί, να στρατευτεί σε αυτή τη γραμμή. Δουλεύουμε για έναν νέο πατριωτισμό στη χώρα. Δεν είναι σωστό τον πατριωτισμό να τον οικειοποιείται η δεξιά».

